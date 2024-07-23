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Укрексімбанк фінансуватиме створення індустріальних парків в Україні

23.07.2024 13:00
Дарія Шуть
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Міністерство економіки України та Укрексімбанк підписали договір про співпрацю в рамках програми «Державне стимулювання створення індустріальних парків»

Укрексімбанк фінансуватиме створення індустріальних парків в Україні

Фото: unsplash.com, freepik.com

Як повідомили в пресслужбі Укрексімбанку, це дозволить ініціаторам створення індустріальних парків та керівним компаніям подавати заявки на отримання державного стимулювання за двома напрямами:

  • Безповоротне фінансування для облаштування індустріальних парків та будівництва необхідної інженерно-транспортної інфраструктури, включаючи дороги, лінії зв’язку, газо-, водо- та електропостачання.
  • Компенсація витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

Очікується, що найближчим часом подібні договори будуть укладені ще з двома державними банками. Загалом на розвиток індустріальних парків у держбюджеті на 2024 рік закладено 1 млрд грн.

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«Індустріальні парки — це важлива складова політики «Зроблено в Україні», адже сприяють залученню інвестицій у реальний сектор, розвитку виробництв та збільшенню частки переробки в економіки. Це можливість залучити $3-5 млн інвестицій і створити 50-100 робочих місць на гектар, генеруючи $7-10 млн щорічного доходу з гектара», — заявила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Водночас член правління Укрексімбанку Михайло Медко зазначив, що розбудова індустріальних парків має стати потужним поштовхом для розвитку не тільки регіональної промисловості, а й загалом національної економіки та міжнародної торгівлі.

«Укрексімбанк — як профільний державний банк, готовий запропонувати експертизу зовнішньоекономічних контрактів, широкий спектр кредитних та документарних продуктів, унікальні умови валютообмінних операцій та інші актуальні банківські послуги», – сказав Медко.

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Деталі програми:

  • Максимальне державне стимулювання складе до 150 млн грн ($3,8 млн) на умовах співфінансування 50/50.
  • Для індустріальних парків на деокупованих територіях держава покриває 80% витрат (до 150 млн грн).
  • Відшкодування 50% вартості приєднання до електричних мереж, максимальна сума – 150 млн грн.

Вимоги до кандидатів:

  • Побудувати не менше 5000 квадратних метрів виробничих площ у парку.
  • Залучити щонайменше двох учасників протягом трьох років.

Програма також передбачає низку пільг та заохочень для підприємців та інвесторів, включаючи звільнення від сплати ПДВ і митних зборів на нове обладнання, податкові пільги на прибуток, та підтримку міжнародними організаціями.

Нагадаємо, з 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма «Доступні кредити 5-7-9%» для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії.

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Рубрики: БанкиГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрэксимбанк
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