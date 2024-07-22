Програма «Доступні кредити 5-7-9%» тепер доступна для українців, ОСББ та ЖБК

З 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма «Доступні кредити 5-7-9%» для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії

Для приватних домогосподарств вже діє програма пільгового кредитування під 0% для закупівлі обладнання і встановлення у власних домогосподарствах сонячних панелей з системами накопичення енергії та вітрових установок.

Держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту може складати до 480 тисяч гривень на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання.

Друга програма передбачає можливість для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) скористатись програмою державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9%».

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В рамках програми можна купувати та встановити генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, а також установки зберігання електричної енергії та допоміжне обладнання. Сума кредиту до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою «ГрінДІМ».

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування «Доступні кредити 5-7-9%» керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

«Уряд робить все можливе задля того, щоб відновити енергогенеруючі потужності, які було зруйновано після масованих ракетних обстрілів з боку рф. Разом з тим пропонуємо власникам приватних та багатоквартирних будинків скористатись можливостями пільгових програм і підвищити свою енергонезалежність. Розвиток альтернативних джерел генерації енергії має стати складовою нової української енергосистеми і подібні програми безумовний вклад у це. Адже тепер домогосподарства та ОСББ і ЖБК отримають доступні інструменти розбудови власних енергетичних потужностей», — наголосила перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Кредитні продукти для громадян вже доступні у таких банках: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс Банк та Глобус.

Кредитні продукти для ОСББ та ЖБК доступні у таких банка: Глобус, Скай Банк, Ощадбанк, Банк Восток, ПриватБанк, Сенс Банк Укргазбанк.

З кожним тижнем мережа уповноважених банків, які будуть мати вищевказані кредитні продукти, буде розширюватися.

Фонд розвитку підприємництва вже зараз розпочав роботу над залученням коштів міжнародної допомоги з метою забезпечення безперебійного фінансування зазначених програм.

Нагадаємо, що уряд розширив дію програми «Доступні кредити 5-7-9%» на енергообладнання. Дія програми «Доступні кредити 5-7-9%» розширена на придбання енергетичної інфраструктури, а саме газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.

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За матеріалами: Міністерство економіки України.