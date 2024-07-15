close-btn
PaySpaceMagazine

Укренерго купуватиме електрику у бізнесу

15.07.2024 15:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Укренерго планує купувати електроенергію у приватних підприємств, які створюватимуть децентралізовані електростанції, зокрема на газовій основі. Це буде здійснюватися на основі довгострокових контрактів, які укладатимуться після проведення аукціонів

Укренерго купуватиме електрику у бізнесу

Укренерго купуватиме електрику у бізнесу Фото: freepik.com

Про це розповів Володимир Кудрицький, голова правління НЕК «Укренерго», в інтерв’ю «Суспільному», коментуючи впровадження нових інвестиційно привабливих інструментів.

«Ми як Укренерго будемо на 5 років купувати в нових електростанцій послуги збалансування, по суті, енергосистеми. Ми будемо укладати контракт з іще не побудованими електростанціями на 5 років вперед. Ми будемо зобов’язуватись по визначеній на аукціонній ціні викуповувати у них послугу збалансування», — розповів голова Укренерго.

Він зазначив, що цей контракт можна буде використовувати як забезпечення для отримання кредиту в банку. Це дозволить приватним підприємствам розробляти свої фінансові інвестиційні плани на п’ятирічний період, додав Кудрицький.

Цікаве по темі: Названо, скільки заробляє правління Укренерго

Він також повідомив, що протягом декількох тижнів, можливо, за два чи три, Укренерго оголосить перший аукціон для інвесторів, які готові будувати нові децентралізовані електростанції в Україні. За результатами цього аукціону будуть укладені такі п’ятирічні контракти.

«Дуже сподіваюся, що обсяг учасників на цьому аукціоні складе величину, яка буде близькою до того самого 1 гігавата, про який багато говорять. Це дуже важливо, щоб інвестори прийшли і отримали такий довгостроковий інструмент для себе, як контракт з нами на викуп їхньої послуги, яку вони будуть надавати 5 років українській енергосистемі», — сказав Кудрицький.

Нагадаємо, що Укренерго має перерахувати у держбюджет майже весь прибуток. Кабінет міністрів України постановив, що НЕК «Укренерго» має спрямувати на виплату дивідендів 90% свого прибутку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які компанії заробили більше всіх за 2023 рік — YouControl

Скільки заробили топ-10 енергокомпаній України у 2023 році — Опендатабот

Укренерго оштрафували на 1 млн грн: за що

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Скільки податків сплатив фінансовий сектор з початку року — податкова 15.07.2024

Скільки податків сплатив фінансовий сектор з початку року — податкова
Українська мережа «Реберня» відкрила перший заклад в ЄС 15.07.2024

Українська мережа «Реберня» відкрила перший заклад в ЄС
Скільки кримінальних справ відкрили проти бізнесу за рік — Опендатабот 15.07.2024

Скільки кримінальних справ відкрили проти бізнесу за рік — Опендатабот
У тіні техногігантів: які компанії можуть виграти від буму ШІ 15.07.2024

У тіні техногігантів: які компанії можуть виграти від буму ШІ
Аналітики з Волл-стріт спрогнозували ціну акцій Spotify 14.07.2024

Аналітики з Волл-стріт спрогнозували ціну акцій Spotify
Огляд фінансового ринку України: інфографіка 11.07.2024

Огляд фінансового ринку України: інфографіка
Вибір редакції
Всі
Що таке ончейн-аналіз та як його використовувати
ТОП статей 15.07.2024

Що таке ончейн-аналіз та як його використовувати

 «Ми шукаємо можливості для динамічного руху»: інтерв'ю зі співзасновником стартапу Uspacy, переможцем конкурсу Glovo Startup Lab
ТОП статей 12.07.2024

«Ми шукаємо можливості для динамічного руху»: інтерв'ю зі співзасновником стартапу Uspacy, переможцем конкурсу Glovo Startup Lab
Останні новини
Сьогодні  21:00

Український фонд Vesna Capital інвестував у польський стартап

 Сьогодні  20:20

В НБУ вважають, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» потребує перегляду

 Сьогодні  19:50

OpenAI працює над новим ШІ: в чому його особливість

 Сьогодні  19:20

Скільки податків сплатив фінансовий сектор з початку року — податкова

 Сьогодні  18:40

Оплатити послуги Укрпошти тепер можна балами від Укрзалізниці

 Сьогодні  18:10

Українська мережа «Реберня» відкрила перший заклад в ЄС

 Сьогодні  17:40

Китай розглядає можливість скасування заборони на Біткоїн: що відомо

 Всі новини