Укренерго купуватиме електрику у бізнесу

Укренерго планує купувати електроенергію у приватних підприємств, які створюватимуть децентралізовані електростанції, зокрема на газовій основі. Це буде здійснюватися на основі довгострокових контрактів, які укладатимуться після проведення аукціонів

Про це розповів Володимир Кудрицький, голова правління НЕК «Укренерго», в інтерв’ю «Суспільному», коментуючи впровадження нових інвестиційно привабливих інструментів.

«Ми як Укренерго будемо на 5 років купувати в нових електростанцій послуги збалансування, по суті, енергосистеми. Ми будемо укладати контракт з іще не побудованими електростанціями на 5 років вперед. Ми будемо зобов’язуватись по визначеній на аукціонній ціні викуповувати у них послугу збалансування», — розповів голова Укренерго.

Він зазначив, що цей контракт можна буде використовувати як забезпечення для отримання кредиту в банку. Це дозволить приватним підприємствам розробляти свої фінансові інвестиційні плани на п’ятирічний період, додав Кудрицький.

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Він також повідомив, що протягом декількох тижнів, можливо, за два чи три, Укренерго оголосить перший аукціон для інвесторів, які готові будувати нові децентралізовані електростанції в Україні. За результатами цього аукціону будуть укладені такі п’ятирічні контракти.

«Дуже сподіваюся, що обсяг учасників на цьому аукціоні складе величину, яка буде близькою до того самого 1 гігавата, про який багато говорять. Це дуже важливо, щоб інвестори прийшли і отримали такий довгостроковий інструмент для себе, як контракт з нами на викуп їхньої послуги, яку вони будуть надавати 5 років українській енергосистемі», — сказав Кудрицький.

Нагадаємо, що Укренерго має перерахувати у держбюджет майже весь прибуток. Кабінет міністрів України постановив, що НЕК «Укренерго» має спрямувати на виплату дивідендів 90% свого прибутку.

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