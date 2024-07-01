Укренерго має перерахувати у держбюджет майже весь прибуток

Кабінет міністрів України постановив, що НЕК «Укренерго» має спрямувати на виплату дивідендів 90% свого прибутку

Відповідне рішення опубліковане на сайті уряду.

«Відповідно до абзаців другого і шостого частини третьої статті 44 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» погодити затвердження частини чистого прибутку, яка спрямовується приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» на виплату дивідендів, у розмірі 207 883 182,63 грн, що становить 90 відсотків консолідованого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності в 2023 році, відображеними у консолідованій річній фінансовій звітності, підтвердженій незалежним аудитором, зменшеного на суму доходів від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину в 2023 році відповідно до частини сьомої статті 43 Закону України «Про ринок електричної енергії», — йдеться в в постанові.

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Раніше ми писали, скільки заробили топ-10 енергокомпаній України у 2023 році. У 2023 році лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн. Це на 8% більше, ніж сукупний дохід цих компаній у 2022 році — 688,45 млрд грн. До рейтингу найкращих компаній у сфері енергетики увійшло 5 компаній, якими володіє держава, проте тільки 2 збільшили свій дохід. Укргідроенерго збільшив свій заробіток на 30%, а НАЕК Енергоатом — на 15%. При тому, Укргідроенерго отримала у 2023 році найбільший чистий прибуток — 17,3 млрд грн. Це майже у половину більше, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення. Дохід державного Укренерго за рік майже не змінився — понад 82 млрд грн. Ще дві державні компанії, які займаються торгівлею газом, зменшили свої доходи у 2023.

Нагадаємо, що Укренерго оштрафували на 1 млн грн. Штраф наклали за порушення ліцензійних умов. Таке рішення було ухвалене на засіданні регулятора 19 червня. Представник Укренерго Максим Юрков, який був присутній на засіданні, зазначив, що під час перевірки не були повністю враховані всі витрати компанії. Він також підкреслив, що Укренерго не винне в частині зафіксованих порушень.

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