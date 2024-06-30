Створено АІ-чат-бот, який може замінити психотерапевтів

Чи можуть чат-боти замінити людей-психотерапевтів? Багато оптимістів впевнені, що це можливо, ба більше, деякі стартапи вже почали реалізовувати подібні ідеї. Одна з останніх розробок — АІ-чат-бот Соня (Sonia)

Чи може ШІ замінити психотерапевтів?

Як свідчать дані різних наукових досліджень, близько 80% людей, які використовували ChatGPT від OpenAI для консультацій з питань психічного здоров’я, вважають його хорошою альтернативою звичайній терапії. Також рекомендації чат-ботів можуть бути ефективними для зменшення певних симптомів, пов’язаних з депресією та тривогою.

З іншого боку, добре відомо, що безпосереднє спілкування між психотерапевтів і клієнтом, повноцінний збір анамнезу та врахування різних деталей (про які може запитати тільки фахівець, який добре знає проблематику), — базова умова успіху в лікуванні.

Враховуючи це, про однозначну ефективність ШІ говорити може бути зарано.

Створення ШІ-бота Sonia

Троє підприємців — Дастін Клебе (Dustin Klebe), Лукас Вольф (Lukas Wolf) і Кріс Еберлі (Chris Aeberli) — перебувають у таборі прихильників чат-терапії. Їхній стартап Sonia пропонує «психотерапевта зі штучним інтелектом», з яким користувачі можуть розмовляти або переписуватися через додаток для iOS на різні теми.

«Певною мірою створення АІ- психотерапевта схоже на розробку ліків, у тому сенсі, що ми створюємо нову технологію, а не перепаковуємо вже існуючу», — сказав Еберлі, генеральний директор Sonia, в інтерв’ю TechCrunch.

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Про ШІ-бота Sonia

Sonia використовує низку генеративних моделей штучного інтелекту для аналізу того, що користувачі говорять під час «терапевтичних сеансів» у застосунку, і реагує на них. Застосовуючи методи когнітивно-поведінкової терапії, додаток, за який користувачі платять $20 на місяць або $200 на рік, дає «домашнє завдання», спрямоване на те, щоб принести в життя людей інсайти (усвідомлення) з розмов і візуалізацій, покликаних допомогти визначити головні стресори.

Еберлі стверджує, що Sonia, яка ще не отримала схвалення FDA, може вирішувати різні проблеми, починаючи з депресії, стресу і тривоги, завершуючи проблеми у стосунках і поганим сном. Для більш серйозних сценаріїв, наприклад, для людей, які думають про насильство або самогубство, Sonia має додаткові алгоритми і моделі для виявлення надзвичайних ситуацій і перенаправлення користувачів на національні гарячі лінії, каже Еберлі.

Дещо тривожним є той факт, що жоден із засновників Sonia не має психологічної освіти. Але Еберлі каже, що стартап консультується з психологами, нещодавно найняв випускника когнітивної психології і активно шукає штатного клінічного психолога.

«Важливо підкреслити, що ми не вважаємо своїми конкурентами психотерапевтів або будь-які компанії, що надають фізичну або віртуальну психіатричну допомогу, яку здійснює людина, — каже Дастін Клебе. — На кожну відповідь, яку генерує Соня, у фоновому режимі відбувається близько семи додаткових «дзвінків» мовної моделі, які аналізують ситуацію з кількох різних терапевтичних точок зору, щоб скоригувати, оптимізувати та персоналізувати терапевтичний підхід, обраний Сонею».

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А як щодо конфіденційності?

Еберлі каже, що Sonia зобов’язується зберігати лише «абсолютний мінімум» особистої інформації, необхідної для проведення терапії: вік та ім’я користувача. Однак він не повідомив, де, як і як довго Соня зберігає дані про розмови.

Стартап Sonia, яка наразі має близько 8 000 користувачів і $3,35 млн підтримки від інвесторів, серед яких Y Combinator, Moonfire, Rebel Fund і SBXi, веде переговори з неназваними організаціями у сфері психічного здоров’я про надання Sonia в якості ресурсу на їхніх онлайн-порталах. Відгуки про чат-бота в App Store поки що досить позитивні, деякі користувачі відзначають, що їм легше говорити з чат-ботом про свої проблеми, ніж з людиною-психотерапевтом.

Чи має Sonia мінуси?

Сучасні технології чат-ботів поки що досить обмежені, особливо в сфері порад, які вони можуть дати. Зокрема, вони можуть не вловити більш тонкі ознаки, що вказують на проблему, як, наприклад, людина, що страждає на анорексію, запитує, як їй схуднути. (Соня навіть не знатиме вагу цієї людини).

Відповіді чат-ботів також забарвлені упередженнями, відображеними в їхніх навчальних даних. Як наслідок, вони з більшою ймовірністю пропустять культурні та мовні відмінності в тому, як людина виражає психічні захворювання, особливо якщо англійська є другою мовою цієї людини. (Соня підтримує лише англійську).

У найгіршому випадку чат-боти можуть «зійти з рейок». Минулого року Національна асоціація розладів харчової поведінки потрапила під критику за заміну людей чат-ботом Тесса, який роздавав поради щодо схуднення, що викликали у людей з розладами харчової поведінки занепокоєння.

При цьому Клебе підкреслив, що Соня не намагається замінити людей-психотерапевтів.

«Ми створюємо рішення для мільйонів людей, які борються за своє психічне здоров’я, але не можуть (або не хочуть) отримати доступ до послуг психотерапевта, — сказав Вольф. — Ми прагнемо заповнити гігантський розрив між попитом і пропозицією».

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