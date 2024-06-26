Як регулюватиметься ШІ в Україні — відповідь Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації створили документ, де описується підхід до впровадження майбутнього регулювання ШІ в Україні та кроки на шляху до нього. Біла книга враховує інтереси всіх ключових стейкхолдерів сфери — громадян, бізнесу та держави

Про це в Telegram повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що підхід, передбачений Білою книгою, пропонує наступні переваги:

для громадян — безпечне цифрове середовище, де права захищені від ризиків ШІ;

для бізнесу — можливість для компаній стати більш конкурентоспроможними та вийти на міжнародні ринки;

для держави — можливість інтегруватися до ЄС, синхронізувати законодавство в сфері штучного інтелекту з європейським.

Знайомтеся з Білою книгою та лишайте запитання чи пропозиції за посиланням cms.thedigital.gov.ua.

«Від початку створення Мінцифри і до сьогодні наша ціль залишається незмінною — побудувати найзручнішу цифрову державу у світі. Ми віримо, що майбутнє України — у розвитку цифрової економіки та інновацій. Штучний інтелект — важлива частина цього шляху. Сьогодні ШІ в Україні вже використовують у різних напрямах — від військових технологій до govtech. Бачимо важливий фокус у розвитку технологій ШІ також у сферах освіти, охорони здоров’я, економіки, урбаністичного планування та багатьох інших», — зазначив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

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За його словами, це дасть змогу нашій державі не просто адаптуватися до світових тенденцій, а й стати лідером у цій галузі

«Як ще один крок на цьому шляху — презентуємо Білу книгу, яка детально описує підхід України до регулювання ШІ. Документ відкритий до широкого обговорення. Для його розробки ми залучали експертів з різних галузей — громадського сектору, бізнесу, представників державних органів, наукової спільноти. Це дало змогу вмістити пропозиції й потреби фахівців із різних сфер», — додав Михайло Федоров.

У пресслужбі Мінцифри підкреслили, що Білу книгу підготовано завдяки підтримці, наданій Агентством США з міжнародного розвитку в рамках Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» та Проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID і UK Dev.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України запрошує на безкоштовний літній онлайн-табір «Знайомство зі штучним інтелектом» для дітей віком від 13 до 17 років від онлайн-платформи Mathema.

Раніше ми писали, що в Gmail з’явилась бічна панель з інструментами Gemini — штучного інтелекту від Google.

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