Українських підлітків запрошують на безкоштовний літній онлайн-табір по ШІ

Міністерство освіти і науки України запрошує на безкоштовний літній онлайн-табір «Знайомство зі штучним інтелектом» для дітей віком від 13 до 17 років від онлайн-платформи Mathema
Безкоштовний літній онлайн-табір триватиме з З 1 до 26 липня 2024 року. Про це йдеться на сайті МОН.
Програма табору складається з 8 інтерактивних онлайн-лекцій, метою яких є:
- надати базові знання про штучний інтелект (ШІ) та принципи його роботи;
- показати зв’язок ШІ з математикою та продемонструвати застосування математичних методів для створення ШІ-систем;
- розвинути креативність, логічне мислення та навички розвʼязання проблем у дітей;
- навчити користуватися мовними моделями для генерування текстів, перекладу та створення контенту;
- ознайомити з інструментами для генерування зображень та відео за допомогою ШІ.
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Програма курсу охоплює такі теми:
- вступ до ШІ: принципи роботи та сфери застосування;
- мовні моделі: математичні основи та їхнє використання;
- генерація зображень та відео: алгоритми та інструменти ШІ;
- творчі проєкти з використанням ШІ-технологій.
Наприкінці табору учасники зможуть розробити власні проєкти, застосовуючи здобуті знання про ШІ. Для участі потрібно зареєструватися на сайті проєкту.
«Цей проєкт — чудова нагода для ранньої профорієнтації та знайомства дітей із передовими технологіями», — пишуть у Міністерстві освіти і науки.
Mathema — це онлайн-платформа для вивчення математики, яка з 2021 року проводить понад 30 000 уроків щомісяця. Її мета — допомогти учням заповнити прогалини у знаннях та підготуватися до тестів, екзаменів і домашніх завдань, розвиваючи аналітичні навички та створюючи міцну базу знань.
Нагадаємо, що американська компанія придбала заснований українцями ШІ-стартап. Американська компанія SoundHound AI придбала ключові активи платформи онлайн-замовлень Allset, яку заснували українці Стас Матвієнко і Ганна Поліщук.
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