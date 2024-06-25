Українських підлітків запрошують на безкоштовний літній онлайн-табір по ШІ

Міністерство освіти і науки України запрошує на безкоштовний літній онлайн-табір «Знайомство зі штучним інтелектом» для дітей віком від 13 до 17 років від онлайн-платформи Mathema

Безкоштовний літній онлайн-табір триватиме з З 1 до 26 липня 2024 року. Про це йдеться на сайті МОН.

Програма табору складається з 8 інтерактивних онлайн-лекцій, метою яких є:

надати базові знання про штучний інтелект (ШІ) та принципи його роботи;

показати зв’язок ШІ з математикою та продемонструвати застосування математичних методів для створення ШІ-систем;

розвинути креативність, логічне мислення та навички розвʼязання проблем у дітей;

навчити користуватися мовними моделями для генерування текстів, перекладу та створення контенту;

ознайомити з інструментами для генерування зображень та відео за допомогою ШІ.

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Програма курсу охоплює такі теми:

вступ до ШІ: принципи роботи та сфери застосування;

мовні моделі: математичні основи та їхнє використання;

генерація зображень та відео: алгоритми та інструменти ШІ;

творчі проєкти з використанням ШІ-технологій.

Наприкінці табору учасники зможуть розробити власні проєкти, застосовуючи здобуті знання про ШІ. Для участі потрібно зареєструватися на сайті проєкту.

«Цей проєкт — чудова нагода для ранньої профорієнтації та знайомства дітей із передовими технологіями», — пишуть у Міністерстві освіти і науки.

Mathema — це онлайн-платформа для вивчення математики, яка з 2021 року проводить понад 30 000 уроків щомісяця. Її мета — допомогти учням заповнити прогалини у знаннях та підготуватися до тестів, екзаменів і домашніх завдань, розвиваючи аналітичні навички та створюючи міцну базу знань.

Нагадаємо, що американська компанія придбала заснований українцями ШІ-стартап. Американська компанія SoundHound AI придбала ключові активи платформи онлайн-замовлень Allset, яку заснували українці Стас Матвієнко і Ганна Поліщук.

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