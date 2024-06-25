close-btn
PaySpaceMagazine

Українських підлітків запрошують на безкоштовний літній онлайн-табір по ШІ

25.06.2024 15:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Міністерство освіти і науки України запрошує на безкоштовний літній онлайн-табір «Знайомство зі штучним інтелектом» для дітей віком від 13 до 17 років від онлайн-платформи Mathema

Українських підлітків запрошують на безкоштовний літній онлайн-табір по ШІ

Українських підлітків запрошують на безкоштовний літній онлайн-табір по ШІ Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Безкоштовний літній онлайн-табір триватиме з З 1 до 26 липня 2024 року. Про це йдеться на сайті МОН.

Програма табору складається з 8 інтерактивних онлайн-лекцій, метою яких є:

  • надати базові знання про штучний інтелект (ШІ) та принципи його роботи;
  • показати зв’язок ШІ з математикою та продемонструвати застосування математичних методів для створення ШІ-систем;
  • розвинути креативність, логічне мислення та навички розвʼязання проблем у дітей;
  • навчити користуватися мовними моделями для генерування текстів, перекладу та створення контенту;
  • ознайомити з інструментами для генерування зображень та відео за допомогою ШІ.

Цікаве по темі: На якому місці Україна за кількістю AI-компаній — дослідження

Програма курсу охоплює такі теми:

  • вступ до ШІ: принципи роботи та сфери застосування;
  • мовні моделі: математичні основи та їхнє використання;
  • генерація зображень та відео: алгоритми та інструменти ШІ;
  • творчі проєкти з використанням ШІ-технологій.

Наприкінці табору учасники зможуть розробити власні проєкти, застосовуючи здобуті знання про ШІ. Для участі потрібно зареєструватися на сайті проєкту.

«Цей проєкт — чудова нагода для ранньої профорієнтації та знайомства дітей із передовими технологіями», — пишуть у Міністерстві освіти і науки.

Mathema — це онлайн-платформа для вивчення математики, яка з 2021 року проводить понад 30 000 уроків щомісяця. Її мета — допомогти учням заповнити прогалини у знаннях та підготуватися до тестів, екзаменів і домашніх завдань, розвиваючи аналітичні навички та створюючи міцну базу знань.

Нагадаємо, що американська компанія придбала заснований українцями ШІ-стартап. Американська компанія SoundHound AI придбала ключові активи платформи онлайн-замовлень Allset, яку заснували українці Стас Матвієнко і Ганна Поліщук.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вартість роботи з ChatGPT: огляд тарифних планів

Як заробляти на криптовалюті за допомогою ШІ: 5 способів

Співзасновник OpenAI створив новий ШІ-стартап: що відомо

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніШтучний інтелект
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Google інтегрував ШІ-функції в Gmail 25.06.2024

Google інтегрував ШІ-функції в Gmail
АІ-монети зростають в ціні, попри падіння акцій Nvidia: чи продовжиться ралі 25.06.2024

АІ-монети зростають в ціні, попри падіння акцій Nvidia: чи продовжиться ралі
Apple відмовилась використовувати ШІ-моделі Meta: причина 25.06.2024

Apple відмовилась використовувати ШІ-моделі Meta: причина
Німецький банк запустить ETF з ШІ для вибору акцій 24.06.2024

Німецький банк запустить ETF з ШІ для вибору акцій
Apple відклала запуск ШІ-функцій в iOS 18 в низці країн: причина 24.06.2024

Apple відклала запуск ШІ-функцій в iOS 18 в низці країн: причина
Як заробляти на криптовалюті за допомогою ШІ: 5 способів 23.06.2024

Як заробляти на криптовалюті за допомогою ШІ: 5 способів
Вибір редакції
Всі
Як побудувати ефективну комунікаційну стратегію в ІТ-індустрії: репортаж з Ukrainian TechComms Days
ТОП статей 24.06.2024

Як побудувати ефективну комунікаційну стратегію в ІТ-індустрії: репортаж з Ukrainian TechComms Days

 Мем-акції: що це таке та як вони працюють
ТОП статей 24.06.2024

Мем-акції: що це таке та як вони працюють
Останні новини
Сьогодні  17:00

Google інтегрував ШІ-функції в Gmail

 Сьогодні  16:20

НБУ запустив в обіг нову пам'ятну монету

 Сьогодні  15:40

АІ-монети зростають в ціні, попри падіння акцій Nvidia: чи продовжиться ралі

 Сьогодні  15:25

В Україні зʼявиться ще один державний банк

 Сьогодні  15:00

Українських підлітків запрошують на безкоштовний літній онлайн-табір по ШІ

 Сьогодні  14:20

Ethereum Foundation зламали: що сталося

 Сьогодні  13:40

Стартап Xcimer отримав $100 млн на інновації в термоядерному синтезі

 Всі новини