Вартість роботи з ChatGPT: огляд тарифних планів

OpenAI пропонує безліч планів для ChatGPT, як платних, так і безкоштовних, орієнтованих на клієнтів від приватних осіб до некомерційних організацій, малого та середнього бізнесу, освітніх установ і підприємств

Безкоштовний ChatGPT

Колись безкоштовна версія ChatGPT була досить обмеженою в тому, що вона могла робити. Але це змінилося, оскільки OpenAI розгорнула нові можливості та базові моделі генеративного ШІ.

Користувачі безкоштовної версії ChatGPT отримують доступ до флагманської моделі OpenAI GPT-4o, відповідей, доповнених контентом з інтернету, доступ до магазину GPT Store і можливість завантажувати файли та фотографії, а також ставити запитання щодо цих завантажень. Користувачі також можуть зберігати налаштування чату як «спогади» і використовувати розширений аналіз даних — функцію ChatGPT, яка може аналізувати дані з таких файлів, як електронні таблиці і PDF-файли.

Однак є й недоліки безкоштовного плану ChatGPT, зокрема, щоденні обсяги використання моделі GPT-4o обмежені. Як тільки користувач досягає лімітів, він автоматично переключається – хоча і тимчасово – на менш потужну модель OpenAI GPT-3.5.

ChatGPT Plus

Для окремих користувачів, яким потрібен більш потужний ChatGPT, існує ChatGPT Plus, який коштує $20 на місяць.

ChatGPT Plus пропонує в 5 разів більшу потужність, ніж ChatGPT free, а також ранній і пріоритетний доступ до нових інструментів, таких як клієнт OpenAI для macOS для ChatGPT.

Крім того, передплатники ChatGPT Plus отримують оновлену функцію аналізу даних, яка дозволяє створювати інтерактивні діаграми і таблиці з наборів даних. Користувачі можуть завантажувати файли для аналізу безпосередньо з Google Drive і Microsoft OneDrive або зі своїх пристроїв.

ChatGPT Team

Припустимо, ви володієте малим бізнесом або керуєте організацією і хочете мати більше ніж одну ліцензію ChatGPT, а також функції для спільної роботи. ChatGPT Team може вам підійти: Вона коштує $30 за користувача на місяць або $25 за користувача на місяць з річним рахунком для 149 користувачів.

ChatGPT Team надає спеціальний робочий простір та інструменти адміністрування для управління командою. Всі користувачі плану ChatGPT Team отримують доступ до останніх моделей OpenAI і вищезгаданих інструментів, які дозволяють ChatGPT аналізувати, редагувати і витягувати інформацію з файлів. Крім того, ChatGPT Team дозволяє людям в команді створювати і ділитися власними програмами — подібно до програм в GPT Store — на основі моделей OpenAI. Ці програми можуть бути адаптовані для конкретних випадків використання або відділів, або налаштовані на дані команди.

ChatGPT Enterprise

Великі організації — будь-які організації, яким потрібно більше 149 ліцензій ChatGPT — можуть вибрати ChatGPT Enterprise, корпоративний план ChatGPT від OpenAI, орієнтований на підприємства. OpenAI не публікує ціну ChatGPT Enterprise, але повідомляється, що вона становить близько $60 за користувача на місяць при мінімальній кількості користувачів 150 і 12-місячному контракті.

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ChatGPT Enterprise додає можливості конфіденційності та аналізу даних «корпоративного рівня» на додаток до звичайної версії ChatGPT, а також підвищену продуктивність і розширені можливості кастомізації.

Шаблони розмов, що надаються як частина ChatGPT Enterprise, дозволяють користувачам створювати внутрішні робочі процеси і ботів, що використовують ChatGPT, в той час як кредити на API-платформу OpenAI дозволяють компаніям створювати повністю кастомні рішення на основі ChatGPT, якщо вони цього бажають.

Клієнти ChatGPT Enterprise також отримують пріоритетний доступ до моделей і лінійок OpenAI, включаючи виділену команду по роботі з клієнтами, навчання та консолідоване виставлення рахунків. Крім того, вони мають право на укладення угод про бізнес-асоційоване партнерство з OpenAI.

ChatGPT Edu

ChatGPT Edu, нова пропозиція від OpenAI, надає версію ChatGPT, створену для університетів і студентів, які в них навчаються, а також для викладачів, дослідників і операційних команд кампусів.

ChatGPT Edu можна порівняти з ChatGPT Enterprise, за винятком того, що він підтримує SCIM, відкритий протокол, який використовується для спрощення управління хмарною ідентифікацією та доступом. Як і у випадку з ChatGPT Enterprise, клієнти ChatGPT Edu отримують інструменти для аналізу даних, елементи керування, єдиний вхід, підвищену безпеку і можливість створювати та ділитися власними чат-ботами.

OpenAI для некомерційних організацій

OpenAI for Nonprofits — це перший крок OpenAI у напрямку некомерційних технологічних рішень. Це не окремий план ChatGPT, а низка знижок для відповідних організацій.

Неприбуткові організації можуть отримати доступ до ChatGPT Team за зниженою ціною — $20 щомісяця за користувача. Більші неприбуткові організації можуть отримати 50% знижку на ChatGPT Enterprise, що становить близько $30 за користувача.

Однак вимоги до учасників досить суворі. Хоча неприбуткові організації з будь-якої точки світу можуть подавати заявки на отримання знижок, OpenAI наразі не приймає заявки від академічних, медичних, релігійних або урядових установ.

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За матеріалами: Tech Crunch.