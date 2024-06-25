close-btn
PaySpaceMagazine

Google інтегрував ШІ-функції в Gmail

25.06.2024 17:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

В Gmail з’явилась бічна панель з інструментами Gemini — штучного інтелекту від Google

Google інтегрував ШІ-функції в Gmail

Фото: freepik.com

Google оголосила про інтеграцію нових функцій штучного інтелекту до Gmail, зокрема у вигляді бічної панелі, яка полегшить взаємодію користувачів з сервісом. Раніше подібний інструмент додали до Документів, Таблиць, Презентацій і Диска.

Бічна панель Gmail працює на базі Gemini 1.5 Pro, має довге контексте вікно та розширені обґрунтування, повідомляють в блозі Google. Вона може:

  • підбивати підсумки потоків електронної пошти;
  • пропонувати відповіді на ланцюжок електронної пошти;
  • допомагати у написанні електронного листа;
  • шукати за запитом певну інформацію в електронних листах у теці «Вхідні» або у файлах Google Drive.

Читайте також: Google працює над ШІ, що може озвучувати відео

Бічна панель з функціями Gemini в Gmail

Бічна панель з функціями Gemini в Gmail. Фото: workspaceupdates.googleblog.com

ШІ-функції будуть доступні не лише у вебверсії сервісу, а і в мобільному застосунку Gmail на Android та iOS. Водночас важливий нюанс: новими інструментами зможуть користуватись лише платні користувачі, як-от клієнти Google Workspace з доповненням Gemini Business або Enterprise, доповненням Gemini Education або Education Premium, а також передплатники Google One AI Premium.

Хоча нововведення можуть значно полегшити роботу з електронною поштою, Google закликає ретельно перевіряти важливі листи перед їх відправленням, оскільки ШІ іноді може створювати неточності або «галюцинації».

Також в Google анонсували найближчим часом запуск нових ШІ-функцій в Gmail, зокрема контекстної швидкої відповіді та запитань й відповідей Gmail.

Нагадаємо, Google представить свою платформу для 3D-відеодзвінків Starline уже у 2025 році. Вона розроблялася у співпраці з HP. Використовуючи досягнення в галузі штучного інтелекту, 3D-візуалізації та інших технологій, Starline працює як «чарівне вікно».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google планує зробити пошук платним: причина

Материнська компанія Google вперше в історії виплатить дивіденди: скільки отримають акціонери

Google виділив 700 тисяч євро для навчання українців – деталі програми

Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Google работает над ИИ, который может озвучивать видео 19.06.2024

Google работает над ИИ, который может озвучивать видео
Google видасть по $100 тисяч українським стартапам: хто отримає 13.06.2024

Google видасть по $100 тисяч українським стартапам: хто отримає
Google Cloud, GlobalLogic та Hitachi об'єднались для розвитку ШІ 30.05.2024

Google Cloud, GlobalLogic та Hitachi об'єднались для розвитку ШІ
В Google Pay з'явились нові функції: чим корисні 23.05.2024

В Google Pay з'явились нові функції: чим корисні
В Google за допомогою ШІ можна буде підбирати одяг 22.05.2024

В Google за допомогою ШІ можна буде підбирати одяг
Google представив новий пошук: чим особливий 16.05.2024

Google представив новий пошук: чим особливий
Вибір редакції
Всі
Як побудувати ефективну комунікаційну стратегію в ІТ-індустрії: репортаж з Ukrainian TechComms Days
ТОП статей 24.06.2024

Як побудувати ефективну комунікаційну стратегію в ІТ-індустрії: репортаж з Ukrainian TechComms Days

 Мем-акції: що це таке та як вони працюють
ТОП статей 24.06.2024

Мем-акції: що це таке та як вони працюють
Останні новини
Сьогодні  17:00

Google інтегрував ШІ-функції в Gmail

 Сьогодні  16:20

НБУ запустив в обіг нову пам'ятну монету

 Сьогодні  15:40

АІ-монети зростають в ціні, попри падіння акцій Nvidia: чи продовжиться ралі

 Сьогодні  15:25

В Україні зʼявиться ще один державний банк

 Сьогодні  15:00

Українських підлітків запрошують на безкоштовний літній онлайн-табір по ШІ

 Сьогодні  14:20

Ethereum Foundation зламали: що сталося

 Сьогодні  13:40

Стартап Xcimer отримав $100 млн на інновації в термоядерному синтезі

 Всі новини