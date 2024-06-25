Google інтегрував ШІ-функції в Gmail

В Gmail з’явилась бічна панель з інструментами Gemini — штучного інтелекту від Google

Google оголосила про інтеграцію нових функцій штучного інтелекту до Gmail, зокрема у вигляді бічної панелі, яка полегшить взаємодію користувачів з сервісом. Раніше подібний інструмент додали до Документів, Таблиць, Презентацій і Диска.

Бічна панель Gmail працює на базі Gemini 1.5 Pro, має довге контексте вікно та розширені обґрунтування, повідомляють в блозі Google. Вона може:

підбивати підсумки потоків електронної пошти;

пропонувати відповіді на ланцюжок електронної пошти;

допомагати у написанні електронного листа;

шукати за запитом певну інформацію в електронних листах у теці «Вхідні» або у файлах Google Drive.

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ШІ-функції будуть доступні не лише у вебверсії сервісу, а і в мобільному застосунку Gmail на Android та iOS. Водночас важливий нюанс: новими інструментами зможуть користуватись лише платні користувачі, як-от клієнти Google Workspace з доповненням Gemini Business або Enterprise, доповненням Gemini Education або Education Premium, а також передплатники Google One AI Premium.

Хоча нововведення можуть значно полегшити роботу з електронною поштою, Google закликає ретельно перевіряти важливі листи перед їх відправленням, оскільки ШІ іноді може створювати неточності або «галюцинації».

Також в Google анонсували найближчим часом запуск нових ШІ-функцій в Gmail, зокрема контекстної швидкої відповіді та запитань й відповідей Gmail.

Нагадаємо, Google представить свою платформу для 3D-відеодзвінків Starline уже у 2025 році. Вона розроблялася у співпраці з HP. Використовуючи досягнення в галузі штучного інтелекту, 3D-візуалізації та інших технологій, Starline працює як «чарівне вікно».

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