Укрпошта встановила перший поштомат — Смілянський

Єдиний національний оператор поштового зв’язку України — Укрпошта — запустив свій перший поштомат

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

Як і очікувалось, перший поштомат встановлено у Києві.

«Поштомати з’являться! Спочатку в двох містах — це Київ і Одеса протягом першого кварталу. Готуємо багато новинок — це і мобільний додаток новий, і доставка на наступний день, відкриття нового міжнародного сортувального центру», — раніше зазначав Смілянський.

У жовтні повідомлялося, що український виробник Modern Expo, який має понад 27 років досвіду у створенні рішень для ритейлу, виграв тендер і вже до кінця року встановить перші 100 модулів – 70 у Києві та 30 в Одесі.

Отримати посилку можна буде за ПІН-кодом або через оновлений мобільний застосунок Укрпошта 2.0, який уже доступний у App Store та Google Play.

«Ми чекали цього дня разом із нашими клієнтами. Для когось поштомати – це просто технічне рішення, але для нас це історія довжиною в кілька років. За цей час було кілька тендерів, зірвані строки, зміна партнерів – і все спочатку. Сьогодні ми нарешті уклали договір з партнером, якому можемо довіряти. І особливо приємно, що цю сторінку історії ми пишемо разом із українським виробником», – коментував тоді генеральний директор Укрпошти.

Поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки: вони захищені від води, пилу та механічних пошкоджень, тож витримають і дощ, і мороз. Конструкція – модульна: систему можна масштабувати від одного до десятків модулів, а базова конфігурація має два блоки по 15–20 комірок кожен.

Уже наступного року Укрпошта розпочне масштабування мережі по всій країні. Це – черговий етап цифрової трансформації компанії.

Також зазначалося, що за останні два роки Укрпошта довела, що навіть державна структура може працювати зі швидкістю приватного бізнесу. Завдяки автоматизованим логістичним хабам, збудованим під час війни, компанія досягла 98% своєчасних доставок – показника, який перевищує результати FedEx та USPS. А нові експрес-вікна, запущені у відділеннях, вже скоротили час обслуговування клієнтів до кількох хвилин.

«Ми не просто будуємо поштомати. Ми будуємо систему, у якій зручність, швидкість і довіра – не обіцянки, а стандарт», – пояснював Ігор Смілянський.

Поштомати стануть ще одним кроком до сервісу, який відчувається з першого кліку – і який створюється тут, в Україні.

