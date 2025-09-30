Укрпошта знижує вартість однієї зі своїх послуг

Щоб підтримати українських експортерів у найгарячіший передсвятковий сезон продажів у США — коли припадає понад 25% річного обсягу — Укрпошта знижує тарифи на доставку PRIME

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

«І це — без жодних компромісів щодо якості: доставка від 7 днів у понад 15 000 відділень по всій території США — від Сан-Франциско до Ніагарського водоспаду, — пояснив Смілянський. — З 1 жовтня тарифи на дрібні пакети PRIME стартуватимуть від 260 гривень, що на $1,5–2 менше, ніж раніше».

За його словами, це рішення — не просто реакція на нову торговельну політику США, яка запроваджує мито навіть для товарів до $800. Це — можливість для українського малого бізнесу утримати позиції та навіть наростити обсяги, особливо зважаючи на те, що багато країн (на відміну від України) досі не відновили доставку до США. До речі: мито на товари з України — лише 10% — найнижче серед регіональних сусідів (ЄС — 15%, Швейцарія — 45%, Молдова — 25%).

Разом із партнерами — DHL, Nordi, Lufthansa — Укрпошта побудувала унікальний логістичний ланцюг:

Обробка посилок в Україні — до 24 годин. Доставка до Лондона або Франкфурта — за 34–40 годин. Далі — максимально близько до отримувачів у США: Нью-Йорк, Маямі, Чикаго, Лос-Анджелес.

Читайте також: Укрпошта запустила Експрес-вікна для швидкої обробки посилок

«Уже сьогодні ввечері покажемо, як саме це працює — в короткому відео на наших сторінках у соцмережах. Дякуємо нашій міжнародній та операційній команді, а також партнерам! Укрпошта — безперечний лідер на ринку міжнародних доставок із часткою понад 50%. Ми раді зробити такий подарунок нашим клієнтам — і бажаємо всім крутого та успішного святкового сезону!», — наголосив гендиректор компанії.

Раніше ми також писали, що Укрпошта оголосила про запуск нового мобільного застосунку, який уже доступний у App Store та Google Play.

Однією з головних змін стала автоматична прив’язка відправлень до номера телефону. Тепер усі посилки, зареєстровані на контакт користувача, відображатимуться у застосунку без необхідності вводити трек-номери вручну.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укрпошта знижує тарифи на послуги для деяких українців

Укрпошта підписала угоду з Поштою США

Укрпошта змінює ліміти на післяплату готівкою