Смілянський прокоментував ідею оподатковувати посилки до €150

Національний банк України виступив з ініціативою оподаткувати імпортні посилки вартістю до €150. На думку регулятора, такий крок дасть змогу скоротити ввезення некритичних товарів та зменшити тиск на платіжний баланс країни в умовах війни. Однак багато експертів не розділяють таку точку зору

Своєю думкою поділився також гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Він скептично оцінив ініціативу НБУ, зазначивши наступне:

«Як людина, яка займалася митницею, скажу: ці заходи аж ніяк не вплинуть на валюту. Бо якщо в країні є попит на 100 комп’ютерних мишок, які виробляються в Китаї, або 100 повербанків, або EcoFlow, то валюта — що через посилки, що через закупівлю цих товарів великими ритейлерами — усе одно піде з країни виробнику. Тобто нічого не зміниться».

Чи може ця ініціатива спрацювати? Може, але…

«Якщо б в Україні виробляли комп’ютерні мишки, і вони програвали б за ціною китайським на 10%, то після введення мита у 20% усі почали б купувати українські. І тоді справді обсяг валюти (якщо наші мишки вироблялися б із наших матеріалів) був би меншим. Чи робив хтось дослідження щодо цього? Скоріш за все — ні», — пояснює він.

На думку гендиректора Укрпошти, ця ініціатива — це, передусім, ініціатива великих роздрібних мереж.

«Щоб мишки купували в них, а не на AliExpress. Бо, як то кажуть, Ali не платить ПДВ, а вони платять».

Ігор Смілянський також наголосив, що, по-перше, вартість логістики окремих посилок, які летять авіа, значно перевищує вартість контейнера мишок, який пливе морем. Тож тут можна посперечатися, що більше — ПДВ чи логістика.

«А по-друге, я готовий підтримати такий ПДВ, але лише за однієї умови: ми маємо перекрити сірий імпорт через ФОПів. Тоді я — двома руками «за». А просто змусити людей, які чесно купують на Ali, платити на 20% більше, при тому що вони зможуть купити те саме на базарі без цих 20%, аж ніяк не призведе до бажаного результату. Якщо, звісно, мета не в тому, щоб просто підняти ціни в мережах на ті ж 20%», — пояснює він.

«Чи бачив я ініціативу щодо заборони ввезення імпорту через ФОПів, які не платять ПДВ (а тому товари не можна відстежити)? Ні, не бачив. Чому? Думаю, усі зроблять свої висновки, — пише Смілянський. — Якщо треба обмежити використання валюти, то в мене купа ідей для НБУ. Давайте заборонимо нашим громадянам купувати товари за кордоном на українські картки під час подорожей, бо це такий самий потік валюти, ще, мабуть, більший за потік від посилок, враховуючи кількість наших громадян за кордоном. Якщо що — це жарт, просто щоб показати ефект подібних заходів».

Також він додав, що Укрпошта продовжує працювати навіть у небезпечних зонах, зокрема, у Дружківці, що на Донеччині, де більше не працюють банки, — обслуговує людей у трьох відділеннях, дає змогу знімати готівку, поповнювати картки та замовляти ліки.

«Тож мені здається, у регулятора є набагато нагальніші питання перед зимою, ніж регулювати посилки. Хоча, звісно, регулювати посилки прикольніше, ніж вирішувати питання по Дружківці чи Оріхові, — додав Смілянський. — До речі, у ЄС поштові послуги вважаються базовими і не оподатковуються ПДВ. А в Україні ми платимо ПДВ на всі поштові послуги — навіть на марки. Ну, це якщо хтось буде щось в Європі шукати».

