Укрпошта запустила Експрес-вікна для швидкої обробки посилок

Національний поштовий оператор — Укрпошта — запускає у своїх відділеннях Експрес-вікно

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Telegram.

«Цей день настав — Укрпошта розводить по різних «кутах рингу» (насправді — по окремих вікнах) різні категорії клієнтів: отримувачів посилок (серед яких багато молоді) і клієнтів поважного віку. У межах боротьби з чергами ми створили Експрес-вікно», — пише Смілянський.

Вікно буде позначене чорно-жовтим кольором, у ньому можна буде швидко:

отримати чи надіслати посилку;

одержати лист;

отримати післяплату.

За його словами, після впровадження нової системи керування посилками отримання посилки займає всього 30–45 секунд.

Крім того Смілянський додав, що відтепер пакети для відправлення посилок безкоштовні в усіх відділеннях Укрпошти.

Всі інші послуги — пенсії, платежі, відправка листів і т.п. будуть надаватись в універсальному вікні.

Пілотний проєкт «Експрес-вікно» вже працює у більш ніж 1500 міських відділеннях Укрпошти.

«Користуйтеся і не вагайтеся ділитися враженнями — нам важливо знати, чи все вам подобається і чи працює, як треба, — пише Смілянський. — Ми детально проаналізували природу черг, готуючи цей проєкт. Іноді це справді довга процедура, наприклад, коли приходять юрособи чи нотаріуси, щоб надіслати багато листів. Інколи до нас навідуються й ті, кому просто хочеться поспілкуватися: бабуся може під час отримання пенсії обговорити важливі справи, передати показники лічильника тощо».

Смілянський наголосив, що Укрпошта — унікальна компанія, адже вона обслуговує і пенсіонерів, і молодь. Для когось візит до відділення — це можливість поспілкуватися зі світом, а для когось, навпаки, спілкування є зайвою витратою часу. І тому компанія намагається створити комфорті умови для всіх.

Нагадаємо, що після понад двох років переговорів Укрпошта уклала стратегічну угоду з Поштою США (USPS), яка має суттєво покращити логістику між Україною та Сполученими Штатами.

