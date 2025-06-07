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Укрпошта змінює правила отримання пенсій

07.06.2025 11:30
Ольга Деркач
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З 20 березня 2025 року внутрішньо переміщені особи в Україні зможуть отримувати пенсію та інші грошові виплати через відділення Укрпошти, незалежно від того, коли вони набули статусу ВПО

Укрпошта змінює правила отримання пенсій

Укрпошта змінює правила отримання пенсій Фото: freepik.com

Це стало можливим завдяки Постанові Кабінету Міністрів України № 299, яка скасувала обмеження щодо виплат тільки через банки для осіб, що отримали статус до 2022 року, йдеться в пресрелізі Укрпошти.

Щоб змінити спосіб отримання пенсії та допомоги, необхідно виконати лише кілька простих кроків:

  1. Завітати до відділення Укрпошти або запросити листоношу додому.
  2. Заповнити заяву, у чому вам допоможе співробітник Укрпошти.
  3. Додати до заяви копії паспорта, РНОКПП, довідки ВПО та пенсійного посвідчення.
  4. Безкоштовно відправити документи до Пенсійного фонду.

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Укрпошта підкреслює важливість перевірки зареєстрованої адреси фактичного проживання у Пенсійному фонді, оскільки виплати будуть здійснюватися за цією адресою.

Зміни мають на меті забезпечити більшу доступність та зручність отримання пенсій для всіх українців, що перебувають в статусі внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, що Укрпошта планує запустити власний банк у другій половині 2025 року. За словами Смілянського, до запуску банківських послуг потрібно налаштувати ІТ-систему та забезпечити надання послуг в офлайн-режимі. Вже цього року планується повна цифровізація листонош, які отримають міні-комп’ютери для надання фінансових послуг у віддалених районах, де банки наразі відсутні.

Раніше ми писали, скільки заробила Укрпошта на аукціонах посилок. Із 26 квітня 2024 року, відколи відбувся перший аукціон, було виставлено 187 лотів — кожен містив по 100 посилок. Середня вартість одного лота склала приблизно 16 тисяч гривень. Усі виручені кошти надходять у бюджет компанії.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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