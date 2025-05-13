Укрпошта запровадила новий сервіс для клієнтів

Національний поштовий оператор — Укрпошта — запровадив новий сервіс для клієнтів — швидке повернення посилок, які не отримали адресати

Зробити це можна в особистому кабінеті на сайті, у мобільному застосунку та у відділенні, йдеться в пресрелізі Укрпошти.

Тепер користувач може відправити посилку за одним тарифом, а отримати назад — за іншим, у разі потреби.

Для зворотних відправлень пропонуються два тарифи на вибір: «Базовий» або «Пріоритетний». Посилки, оформлені за тарифом «Пріоритетний», обробляються першочергово та доставляються в найкоротші терміни.

Скористатися послугою необхідно під час створення відправлення. Якщо відправник не обрав тариф, система автоматично застосує «Базовий».

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«Ми розуміємо, як важливо для клієнтів мати можливість швидко та без зайвого клопоту повернути товар. Саме тому запускаємо сервіс, який дозволить це зробити максимально просто — і при цьому з найкращими тарифами в країні. Це особливо важливо для бізнесу, який прагне підвищити якість обслуговування та мінімізувати витрати на логістику без шкоди для клієнтського досвіду. Це ще один крок до того, щоб логістика в Україні була не лише зручною, а й прозорою, прогнозованою та людяною. Дякую команді за реалізацію — працюємо далі й не зупиняємось», — наголошує генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Нагадаємо, що Укрпошта планує запустити власний банк у другій половині 2025 року. За словами Смілянського, до запуску банківських послуг потрібно налаштувати ІТ-систему та забезпечити надання послуг в офлайн-режимі. Вже цього року планується повна цифровізація листонош, які отримають міні-комп’ютери для надання фінансових послуг у віддалених районах, де банки наразі відсутні.

Раніше ми писали, скільки заробила Укрпошта на аукціонах посилок. Із 26 квітня 2024 року, відколи відбувся перший аукціон, було виставлено 187 лотів — кожен містив по 100 посилок. Середня вартість одного лота склала приблизно 16 тисяч гривень. Усі виручені кошти надходять у бюджет компанії.

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