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Названо, скільки заробила Укрпошта на аукціонах посилок

10.04.2025 14:20
Ольга Деркач
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Вже рік, як національний поштовий оператор Укрпошта реалізує на аукціонах посилки, які залишилися незатребуваними. За цей час компанії вдалося отримати майже 3 млн грн за ці товари

Названо, скільки заробила Укрпошта на аукціонах посилок

Названо, скільки заробила Укрпошта на аукціонах посилок Фото: freepik.com

Про це повідомляє «Економічна правда».

Із 26 квітня 2024 року, відколи відбувся перший аукціон, було виставлено 187 лотів — кожен містив по 100 посилок. Середня вартість одного лота склала приблизно 16 тисяч гривень. Усі виручені кошти надходять у бюджет компанії.

Стартова ціна кожної посилки становить 10 грн, тож базова вартість одного лота — 1 000 грн, не враховуючи 20% ПДВ. Мінімальний крок підвищення під час торгів — 60 грн. У результаті фінальна вартість лотів може значно зростати — попередні аукціони завершувалися як із незначною надбавкою (10–25 тис. грн), так і з вражаючими результатами — до 95 тис. грн.

Найвища ціна, за яку було придбано один із лотів, сягнула 160 тис. грн. Цей аукціон став рекордним не лише за сумою, а й за конкурентністю: участь у ньому взяли 115 осіб, а торги тривали понад 17 годин.

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«У середньому в аукціоні беруть участь близько десяти учасників. Кількість учасників може змінюватися залежно від зацікавленості конкретним лотом, а також від регіону, де перебуває лот», — розповіла начальниця управління якості Укрпошти Анастасія Гуліна.

Аукціони зараз проходять у низці міст, зокрема в Івано-Франківську, Дніпрі, Чернівцях, Запоріжжі, Хмельницькому, Луцьку, Тернополі, Рівному та Києві. Вибір локацій пояснюється наявністю великих залишків відправлень і потенційною зацікавленістю з боку покупців. Переможці мають можливість самостійно забрати посилки або замовити адресну доставку через Укрпошту.

Нагадаємо, що Укрпошта підписала угоду про партнерство з Поштою Англії (Royal Mail), що дозволить суттєво заощаджувати на доставці посилок до Англії та отримувати відправлення швидше.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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