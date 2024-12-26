Укрпошта змінить тарифи на доставку за кордон

Державний перевізник Укрпошта точково підвищить тарифи на доставку для низки закордонних напрямків, однак збереже їх без змін або знизить для ключових країн

Укрпошта проведе невелику кореляцію цін для кількох країн із великим плечем доставки. Серед таких: Вірменія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан і Туркменістан. Для останньої тариф підвищили через необхідність робити великий гак при авіасполученні.

Також планується невелике зростання тарифу на EMS-відправлення (посилки до 30 кг) до Польщі. Водночас планується зниження тарифів для США і Великої Британії, розповіла директорка департаменту міжнародних операцій компанії Юлія Павленко.

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Ціни на листи у ваговій категорії 1-2 кг зростуть на $2 — до $3,5. Збільшаться в середньому на 10% тарифи для дрібних пакетів PRIME у ваговій категорії від 1 до 2 кг — для зон 1 і 3. Для країн другої зони, до якої входить і США, тариф залишиться незмінним.

Крім того, Укрпошта планує прирівняти тарифи на посилки понад 10 кг з оголошеною цінністю до тарифів на посилки до 10 кг.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Укрпошта вводить нові тарифи на доставку посилок, повідомив CEO Укрпошти Ігор Смілянський.

«Вперше в історії Укрпошти (а скоріш за все й України) ми відмовляємось від тарифів, які залежать від ваги. Так — повністю. Тож в нас будуть «невагомі» тарифи. Тариф буде залежати виключно від об’єму. Як це відбувається у лідерів світового ринку, таких як FedEx чи UPS. Увага — не від об’ємної ваги, а лише від об’єму», — написав Смілянський.

Укрпошта завершує перехід на 100% роботизоване сортування посилок, що значно покращить швидкість і якість доставки. Для прискорення цього процесу вводиться стандартизоване пакування — можна використовувати як фірмове, так і власне.

Також ми писали, що CEO Укрпошти отримав нову посаду. Кабінет міністрів України запровадив посаду Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів. На неї уряд призначив генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.

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За матеріалами Інтерфакс-Україна