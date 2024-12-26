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Укрпошта змінить тарифи на доставку за кордон

26.12.2024 17:50
Дарія Шуть
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Державний перевізник Укрпошта точково підвищить тарифи на доставку для низки закордонних напрямків, однак збереже їх без змін або знизить для ключових країн

Укрпошта змінить тарифи на доставку за кордон

Фото: freepik.com

Укрпошта проведе невелику кореляцію цін для кількох країн із великим плечем доставки. Серед таких: Вірменія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан і Туркменістан. Для останньої тариф підвищили через необхідність робити великий гак при авіасполученні.

Також планується невелике зростання тарифу на EMS-відправлення (посилки до 30 кг) до Польщі. Водночас планується зниження тарифів для США і Великої Британії, розповіла директорка департаменту міжнародних операцій компанії Юлія Павленко.

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Ціни на листи у ваговій категорії 1-2 кг зростуть на $2 — до $3,5. Збільшаться в середньому на 10% тарифи для дрібних пакетів PRIME у ваговій категорії від 1 до 2 кг — для зон 1 і 3. Для країн другої зони, до якої входить і США, тариф залишиться незмінним.

Крім того, Укрпошта планує прирівняти тарифи на посилки понад 10 кг з оголошеною цінністю до тарифів на посилки до 10 кг.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Укрпошта вводить нові тарифи на доставку посилок, повідомив CEO Укрпошти Ігор Смілянський.

«Вперше в історії Укрпошти (а скоріш за все й України) ми відмовляємось від тарифів, які залежать від ваги. Так — повністю. Тож в нас будуть «невагомі» тарифи. Тариф буде залежати виключно від об’єму. Як це відбувається у лідерів світового ринку, таких як FedEx чи UPS. Увага — не від об’ємної ваги, а лише від об’єму», — написав Смілянський.

Укрпошта завершує перехід на 100% роботизоване сортування посилок, що значно покращить швидкість і якість доставки. Для прискорення цього процесу вводиться стандартизоване пакування — можна використовувати як фірмове, так і власне.

Також ми писали, що CEO Укрпошти отримав нову посаду. Кабінет міністрів України запровадив посаду Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів. На неї уряд призначив генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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