Укрпошта та Прозорро.Продажі запустять сервіс для бізнесу

Новий фінансовий інструмент дозволить учасникам державних закупівель швидко отримувати фінансування

Укрпошта та Прозорро.Продажі підписали меморандум про співпрацю щодо запуску спільного сервісу факторингу для підприємців.

Сервіс факторингу стане ще одним джерелом оборотних коштів для малого та середнього бізнесу, який часто постає перед труднощами у залученні фінансування.

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Співпраця між компаніями дозволить інтегрувати в інструмент всі необхідні функції для ефективної роботи бізнесу — як постачальників, так і замовників.

Зазначається, що досвід Прозорро.Продажі в організації електронних аукціонів і технічні можливості компанії стануть основою для розробки, запуску та функціонування сервісу. А досвід та експертиза Укрпошти в сегменті державних закупівель допоможе зробити впровадження сервісу ще ефективнішим.

Нагадаємо, 12 вересня «Прозорро.Продажі» за підтримки Міністерства економіки України спільно з Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC) та Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії (SECO) презентували новий сервіс факторингу.

Напрям факторингу отримав значну підтримку держави та включений у стратегію розвитку Національного банку України з розвитку кредитування. Підтримують проєкт міжнародні та українські організації — IFC, член Групи Світового Банку, УАТФФ, НАБУ, ЕВА тощо.

А вже 24 вересня стало відомо, що Прозорро.Продажі та Ощадбанк підписали меморандум про співпрацю щодо запуску факторингу. Новий фінансовий інструмент допоможе бізнесу отримувати фінансування на основі активів швидше, прозоріше та доступніше.

Факторинг стане важливим кроком до створення більш доступної фінансової інфраструктури для бізнесу в Україні.

Крім того, державна установа «Професійні закупівлі» вперше оголосила закупівлю за кошти Світового банку через електронну систему Prozorro. Для таких закупівель створено спеціальний модуль, який дозволяє проводити процедури за фінансуванням міжнародних донорів.

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Джерело: Прозорро.Продажі