Скільки заощадила держава завдяки Prozorro Market — Мінекономіки

Понад 1,3 млрд грн від початку року держава заощадила при купівлі товарів широкого вжитку через електронний каталог Prozorro Market. Це більше ніж за весь 2023 рік

Загалом, від початку року через Prozorro Market уклали 29 тис. угод на придбання товарів загальною вартістю 9 млрд грн. За перше півріччя 2024 року е-каталогом скористались 6 тис. замовників.

Prozorro Market працює за принципом інтернет-магазину для закупівель за кошти платників податків. Основну частину інструменту адмініструє державна установа «Професійні закупівлі».

Замовник може зайти у систему через один з електронних майданчиків, обрати необхідний товар та оголосити процедуру в декілька кліків. У середньому, закупівля через електронний каталог триває 9 днів — втричі швидше, ніж при відкритих торгах на Prozorro.

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«Prozorro Market залишається найбільш зручним та доступним майданчиком, який дозволяє замовнику та виробнику швидко знайти один одного. Збільшення популярності інструменту надзвичайно важливе, особливо таке значне — лише за пів року закупівлі через Prozorro Market перевищують обсяги за весь минулий рік. Адже, по-перше, завдяки йому держава заощаджує кошти. По-друге, Prozorro Market дозволяє бізнесу продавати товар швидко та за прийнятними конкурентними цінами, які визначає сам виробник», — зазначає перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Найчастіше у першому півріччі цього року публічні замовники купували через Prozorro Market продукти харчування, паливо та безпілотні літальні апарати.

«Наша ключова мета — бути надійним партнером для держави у сфері публічних закупівель. Саме тому ми активно розвиваємо Prozorro Market, аби кожен міг оперативно і зручно придбати потрібний товар. Для цього ми адаптуємо інструмент, розширюємо його асортимент. Зокрема, цього року громади та військові активно купують дрони в електронному каталозі. Тож це — один з наших пріоритетних напрямків. Також у березні деякі харчі стали обов’язкові для закупівлі в Prozorro Market. Сьогодні майже 90% продуктів харчування купують таким чином. Це означає, що замовники отримали позитивний користувацький досвід та обирають електронний каталог для всіх своїх закупівель», — говорить директор Професійних закупівель Євген Якубовський.

Нагадаємо, що на Prozorro хочуть продати памʼятник Леніну. У Запоріжжі виставили на аукціон демонтований памʼятник Леніну та ряд інших скульптур.

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За матеріалами: Міністерство економіки України.