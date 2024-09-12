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«Прозорро.Продажі» презентувало новий сервіс

12.09.2024 20:30
Ольга Деркач
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«Прозорро.Продажі» за підтримки Міністерства економіки України спільно з Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC) та Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії (SECO) презентували новий сервіс факторингу

«Прозорро.Продажі» презентувало новий сервіс

Напрям факторингу отримав значну підтримку держави та включений у стратегію розвитку Національного банку України з розвитку кредитування. Підтримують проєкт міжнародні та українські організації — IFC, член Групи Світового Банку, УАТФФ, НАБУ, ЕВА тощо.

«Сервіс факторингу допоможе оперативно отримувати кошти для покриття поточних витрат, інвестицій у подальший розвиток чи масштабування виробництва. Завдяки новому цифровому інструменту плануємо сприяти покращенню мікро- та макроекономічної ситуації в державі та спільно з партнерами реалізовувати стратегічні цілі», — сказав член правління «Прозорро.Продажі» Григорій Легенченко

Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев наголосив на важливості підтримки малого і середнього бізнесу, зазначивши, що новий напрям факторингу є частиною стратегії Міністерства економіки на 2024-2027 роки.

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«Торік для підтримки розвитку підприємництва ми запустили програму «Доступний факторинг». Вона полегшує доступ бізнесу до оборотних коштів та дозволяє проводити закупівлі і продаж товарів з відстрочкою платежу та компенсацією від держави ставки на рівні 13%. Сьогодні цим фінансовим інструментом у межах програми скористалися 24 компанії на загальну суму понад 371 млн гривень. Це запорука сталого розвитку українського підприємництва та зміцнення економіки», — пояснив Олексій Соболев.

Керівник програм з розвитку приватного сектору в Україні та Південному Кавказі, Державний секретаріат Швейцарії з економічних справ (SECO) Ірен Фрай також висловила підтримку сервісу факторинг.

«Ми пишаємося тим, що підтримуємо впровадження цього важливого фінансового інструменту в Україні разом з IFC та нашими урядовими партнерами. Сприяння доступу до фінансування для МСП є ключовим аспектом роботи SECO. Фінансування на основі активів змінить можливості доступу до фінансування для МСП, дозволяючи їм залучати робочий капітал, розвивати свій бізнес і вносити вагомий вклад в економіку. Ми сподіваємося, що запуск цієї платформи прокладе шлях для розвитку інших ініціатив, які ще більше стимулюватимуть конкуренцію та інновації», — прокоментувала Ірен Фрай.

Нагадаємо, що Revolut запустив новий сервіс для бізнесу. Новий сервіс призначений для автоматизації управління кредиторською заборгованістю та економії часу бізнесу за рахунок оптимізації робочих процесів шляхом синхронізації рахунків.

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За матеріалами: Урядовий портал.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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