В Україні зʼявиться новий платіжний сервіс на блокчейні

До кінця цього року в Україні може з’явитися нова платіжна система — «Прозора Мережа». Проєкт підтримали 11 банків, що входять до складу профільної асоціації НАБУ, а також Rozetka та додаток «Київ Цифровий»

Головною особливістю цієї платформи, за словами засновників, стане можливість здійснювати миттєві перекази з рахунку на рахунок, які відрізняються від карткових операцій, що наразі домінують на українському ринку, пише Forbes.

«За останні роки екосистема Pix у Бразилії посунула старі платіжні системи та домінує над ними; в Польщі система Blik покриває 90% усіх миттєвих платежів у країні, так само — іспанська Bizum, що має 28 млн користувачів», — розповів радник Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Кирило Чередніченко.

Чередніченко координує запуск нової платіжної системи «Прозора Мережа» на блокчейні, яка може з’явитися в Україні до кінця року. Проєкт, що зараз проходить закрите тестування серед банків-учасників, дозволить здійснювати миттєві перекази між фізособами та оплачувати покупки без використання карткових платіжних систем, таких як Visa чи Mastercard, які домінують в Україні.

До ініціативи вже приєдналися 11 банків, серед яких ОТП, «Південний» і Кредит Дніпро, а також партнери, такі як Rozetka, мережа терміналів City24 та додаток «Київ Цифровий».

«План — залучити 60–70% гравців банківського ринку, мета — охопити половину ринку P2P-переказів та 25–30% транзакцій в e-commerce», — каже Чередніченко.

Ідею використання блокчейну підтримала банківська асоціація НАБУ після того, як НБУ оголосив про оновлення Системи електронних платежів (СЕП), яка обробляє більшість міжбанківських гривневих платежів в Україні. Оновлена СЕП працюватиме за міжнародними стандартами, підтримуватиме миттєві платежі та функціонуватиме 24/7.

«Прозора Мережа» планує не тільки P2P-перекази, але й оплату товарів в інтернеті та фізичних магазинах. Для останнього можна використовувати касове обладнання, банківські додатки або QR-коди, пояснює Чередніченко.

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Банки зацікавлені в просуванні миттєвих платежів, покращенні клієнтського досвіду та зниженні вартості еквайрингу, особливо для мікроплатежів до 150 грн, пояснює Чередніченко.

«Коли ви безготівково сплачуєте проїзд у метро чи автобусі через карткові системи, для банка такі транзакції збиткові», — стверджує він.

«Прозора Мережа» пропонуватиме вдвічі нижчу комісію (0,5%) на прийомі платежів для бізнесу та безкомісійні P2P-перекази.

«Одна з причин успіху подібних локальних рішень в Європі та світі — наприклад PIX, еквайрингова комісія у 0,22% для торговця, у порівнянні з 1–2,2%, які просять традиційні платіжні системи», — каже Чередніченко.

На думку директора Української міжбанківської асоціації ЄМА Олександра Карпова, відсутність у «Прозорої Мережі» юридичної особи з ліцензією НБУ є суттєвим недоліком проєкту. Регулятор ще не визначився з цим питанням, але можливо, що «Прозорій Мережі» доведеться отримати ліцензію на платіжні послуги.

Інші проблеми включають невизначеність щодо «миттєвості» платежів та відсутність великих банків серед учасників проєкту.

«Без повноцінного функціоналу в СЕП НБУ тут може йтися лише про миттєву доставку повідомлень про здійснення операцій, тоді як самі розрахунки відбуватимуться вже наступного дня, як це може траплятися в платежах через IBAN», — каже Карпов.

Попри це, Карпов позитивно оцінює перспективи нового платіжного рішення.

«Платежі з IBAN на IBAN без використання звичайних інструментів, таких як картки, — це принаймні інший підхід до проведення розрахунків», — каже він.

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