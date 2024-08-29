Ринкова вартість Berkshire Hathaway Баффета вперше перевищила $1 трлн

Berkshire Hathaway Inc. Воррена Баффета стала першою американською компанією за межами технологічного сектору, ринкова вартість якої перевищила $1 трлн

Акції конгломерату Воррена Баффета виросли на 0,9% 28 серпня, вперше піднявши ринкову капіталізацію вище позначки в трильйон доларів. Цього року акції зросли завдяки високим результатам страхової діяльності та економічному оптимізму.

Компанія з Омахи, штат Небраска, приєдналася до невеликої групи компаній, яка подолала цей рубіж, де домінують такі технологічні гіганти, як Alphabet Inc, Meta Platforms Inc. та Nvidia Corp.

«Berkshire зробив це повільніше, але більш впевнено, — сказав Стів Чек, засновник і головний інвестиційний директор Check Capital Management. Його фірма управляє активами на суму близько 2 мільярдів доларів, а Berkshire є їх найбільшим холдингом. — Важко заробляти гроші по-старому».

Цьогорічне зростання Berkshire випередило зростання S&P 500, і компанія почала один з найкращих річних стартів за останнє десятиліття. У 2024 році вона зросла на 30%, тоді як ринковий бенчмарк — на 17%. Компанія не так вже й далеко відстає від так званої «Чудової сімки»: індекс найбільших акцій технологічних компаній зріс на 34% цього року.

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Баффет витратив більшу частину свого життя на те, щоб перетворити Berkshire Hathaway з виробника текстилю на розгалужену бізнес-імперію. Він формував компанію разом з давнім діловим партнером Чарлі Мангером, який помер у листопаді 2023 року у віці 99 років.

Ринкова вартість Berkshire зростала приблизно на 20% на рік з 1965 по минулий рік, що майже вдвічі перевищує річний прибуток S&P 500 за цей час. Це зробило Баффета одним з найбагатших людей у світі і, можливо, найуспішнішим інвестором в історії.

Бізнес Berkshire охоплює від оператора зупинок для вантажівок Pilot Travel Centers LLC до мережі кафе-морозива Dairy Queen і бренду батарейок Duracell.

Лише цього року ринкова капіталізація компанії зросла більш ніж на $200 млрд — це рекорд для компанії. Зростання Berkshire призвело до перекупленості акцій на основі індексу відносної сили і викликало певну стриманість аналітиків.

За словами аналітика Bloomberg Intelligence Метью Палазоли, фундаментальні перспективи для основних бізнесів Berkshire не обов’язково є набагато кращими, але фірма може похвалитися «всепогодним» портфелем.

Раніше ми писали про інвестиційні помилки Воррена Баффета, які йому дорого обійшлись. Відомий своєю скромністю, Баффет відкрито визнав кілька інвестиційних помилок, одна з яких пов’язана з Kraft Heinz, акцією, яка постійно відставала від S&P 500.

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За матеріалами: Bloomberg.