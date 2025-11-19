Податкова запускає цифровий сервіс ТAX Control

ДПС запускає цифровий сервіс ТAX Control. Це інструмент для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування
Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
Зазначається, що цифровий інструмент розміщений на вебпорталі ДПС – слід лише натиснути на віджет TAX Control у правому верхньому куті та відправити повідомлення. Все доступно 24/7 та з будь-якого пристрою.
Зокрема, можна повідомити про:
- невидачу фіскального чека,
- торгівлю без ліцензії чи з порушенням реалізації підакцизної продукції,
- відмову прийняти картку,
- роботу без державної реєстрації,
- неоформлених працівників.
«Однакові правила роботи для всіх! Про це чую щодня, спілкуючись з бізнесом. Бо коли одні працюють чесно і прозоро, то інші – шукають схеми, як мінімізувати сплату податків. І це та «тінь», через яку ми втрачаємо колосальні кошти. Ті самі, які могли б піти на підтримку військових, відновлення інфраструктури, зарплати та пенсії», – сказала Леся Карнаух.
Вона наголосила, що чесність – це про кожного з нас, бо з подібними порушеннями стикається чи не кожен. Тому запровадження такого інструменту давно на часі.
«Це саме про спільну відповідальність та боротьбу з тінню. До речі, створити такий інструмент давно просив і сам бізнес. Бо це дієво у боротьбі з подвійними стандартами. І результат залежить від кожного з нас! Бачите порушення – долучайтеся до нашої команди в боротьбі з тінню. Чесність нині в тренді!» – наголосила в. о. Голови ДПС.
Як подати повідомлення?
Для відправки заповніть всі обов’язкові поля:
- тип порушення;
- область та адресу місця, де виявлено порушення;
- короткий опис ситуації (не менше 30 символів);
- дані заявника: ПІБ, повна поштова адреса, телефон, email;
- додатково можна прикріпити фото або інші докази (до 5 МБ).
Безпека даних
Вся персональна інформація заявників захищена. Вона не передається третім особам і використовується виключно для розгляду повідомлення.
Для яких регіонів доступний сервіс?
TAX Control працює для всієї України, крім тимчасово окупованих територій, де податкові органи наразі не здійснюють діяльність:
- АРК Крим,
- Донецької,
- Луганської,
- Херсонської областей.
