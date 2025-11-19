close-btn
Податкова запускає цифровий сервіс ТAX Control

19.11.2025 16:00
Ольга Деркач

ДПС запускає цифровий сервіс ТAX Control. Це інструмент для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування

Фото: tax.gov.ua

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Зазначається, що цифровий інструмент розміщений на вебпорталі ДПС – слід лише натиснути на віджет TAX Control у правому верхньому куті та відправити повідомлення. Все доступно 24/7 та з будь-якого пристрою.

Зокрема, можна повідомити про:

  • невидачу фіскального чека,
  • торгівлю без ліцензії чи з порушенням реалізації підакцизної продукції,
  • відмову прийняти картку,
  • роботу без державної реєстрації,
  • неоформлених працівників.

«Однакові правила роботи для всіх! Про це чую щодня, спілкуючись з бізнесом. Бо коли одні працюють чесно і прозоро, то інші – шукають схеми, як мінімізувати сплату податків. І це та «тінь», через яку ми втрачаємо колосальні кошти. Ті самі, які могли б піти на підтримку військових, відновлення інфраструктури, зарплати та пенсії», – сказала Леся Карнаух.

Читайте також: Скільки українці витратили за допомогою безконтактних платежів — НБУ

Вона наголосила, що чесність – це про кожного з нас, бо з подібними порушеннями стикається чи не кожен. Тому запровадження такого інструменту давно на часі.

«Це саме про спільну відповідальність та боротьбу з тінню. До речі, створити такий  інструмент давно просив і сам бізнес. Бо це дієво у боротьбі з подвійними стандартами. І результат залежить від кожного з нас! Бачите порушення – долучайтеся до нашої команди в боротьбі з тінню. Чесність нині в тренді!» – наголосила в. о. Голови ДПС.

Як подати повідомлення?

Для відправки заповніть всі обов’язкові поля:

  • тип порушення;
  • область та адресу місця, де виявлено порушення;
  • короткий опис ситуації (не менше 30 символів);
  • дані заявника: ПІБ, повна поштова адреса, телефон, email;
  • додатково можна прикріпити фото або інші докази (до 5 МБ).

Безпека даних

Вся персональна інформація заявників захищена. Вона не передається третім особам і використовується виключно для розгляду повідомлення.

Для яких регіонів доступний сервіс?

TAX Control працює для всієї України, крім тимчасово окупованих територій, де податкові органи наразі не здійснюють діяльність:

  • АРК Крим,
  • Донецької,
  • Луганської,
  • Херсонської областей.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїПодаткова
Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.