Податкова запускає цифровий сервіс ТAX Control

ДПС запускає цифровий сервіс ТAX Control. Це інструмент для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Зазначається, що цифровий інструмент розміщений на вебпорталі ДПС – слід лише натиснути на віджет TAX Control у правому верхньому куті та відправити повідомлення. Все доступно 24/7 та з будь-якого пристрою.

Зокрема, можна повідомити про:

невидачу фіскального чека,

торгівлю без ліцензії чи з порушенням реалізації підакцизної продукції,

відмову прийняти картку,

роботу без державної реєстрації,

неоформлених працівників.

«Однакові правила роботи для всіх! Про це чую щодня, спілкуючись з бізнесом. Бо коли одні працюють чесно і прозоро, то інші – шукають схеми, як мінімізувати сплату податків. І це та «тінь», через яку ми втрачаємо колосальні кошти. Ті самі, які могли б піти на підтримку військових, відновлення інфраструктури, зарплати та пенсії», – сказала Леся Карнаух.

Вона наголосила, що чесність – це про кожного з нас, бо з подібними порушеннями стикається чи не кожен. Тому запровадження такого інструменту давно на часі.

«Це саме про спільну відповідальність та боротьбу з тінню. До речі, створити такий інструмент давно просив і сам бізнес. Бо це дієво у боротьбі з подвійними стандартами. І результат залежить від кожного з нас! Бачите порушення – долучайтеся до нашої команди в боротьбі з тінню. Чесність нині в тренді!» – наголосила в. о. Голови ДПС.

Як подати повідомлення?

Для відправки заповніть всі обов’язкові поля:

тип порушення;

область та адресу місця, де виявлено порушення;

короткий опис ситуації (не менше 30 символів);

дані заявника: ПІБ, повна поштова адреса, телефон, email;

додатково можна прикріпити фото або інші докази (до 5 МБ).

Безпека даних

Вся персональна інформація заявників захищена. Вона не передається третім особам і використовується виключно для розгляду повідомлення.

Для яких регіонів доступний сервіс?

TAX Control працює для всієї України, крім тимчасово окупованих територій, де податкові органи наразі не здійснюють діяльність:

АРК Крим,

Донецької,

Луганської,

Херсонської областей.

