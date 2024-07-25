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В Дії з’явиться новий сервіс: чим корисний

25.07.2024 9:40
Дарія Шуть
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Мінцифри працює над комплексом заходів щодо стабілізації мобільного зв’язку під час знеструмлень — одним з пунктів буде нова функція в застосунку Дія

В Дії з'явиться новий сервіс

Фото: freepik.com

В Дії з’явиться новий сервіс, який дозволить українцям прямо в застосунку повідомляти про проблеми зі зв’язком навіть без доступу до інтернету. Коли зв’язок відновиться, інформація підтягнеться в Дію, і спеціалісти проаналізують фідбек. Терміни запуску функції поки що невідомі.

«Українці повинні мати доступ до базових життєвих потреб попри дії ворога. Викликати швидку, написати рідним чи отримати сповіщення про повітряну тривогу — необхідність для людей, на яку не має впливати знеструмлення», — зазначили в Міністерстві цифрової трансформації.

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Водночас для стабілізації ситуації з мобільним зв’язком та інтернетом, ухвалюється низка інших необхідних рішень.

Зокрема оновлено вимоги Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України. Тепер мобільні оператори повинні забезпечити 25% мереж генераторами, щоб вони працювали 72+ години під час знеструмлень.

Інша частина мобільної мережі має працювати 10 годин на акумуляторних батареях. Оператори щоквартально звітуватимуть щодо ситуації НЦУ, а НКЕК перевірятиме виконання.

Рішення для стабілізації зв'язку під час знеструмлень.

Рішення для стабілізації зв’язку під час знеструмлень. Фото: t.me/mintsyfra

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Також ухвалено постанову, яка дозволить операторам подати заявку в Обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори.

Крім цього, вжито наступних заходів:

  • узгоджено перелік обʼєктів, які повинні мати безперебійне живлення, ОВА передадуть його до Обленерго;
  • йде робота над бронюванням військовозобовʼязаних співробітників ремонтних бригад;
  • ухвалено закон про скасування мита та ПДВ на ввезення акумуляторів і генераторів.

Нагадаємо, у Дії зʼявляться медичні дані. Тепер можна буде легко обрати сімейного лікаря, подати декларацію чи оновити персональні дані. Крім того, буде доступна функція вносення змін до персональних даних в ЕСОЗ одразу в застосунку.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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