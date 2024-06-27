В Дії запустили бета-тест подачі заявок до Реєстру збитків

Українці можуть через Дію звернутись до міжнародного Реєстру збитків щодо пошкодженого або знищеного майна, розміщеного на окупованих теритооріях або в зонах бойових дій

Міністерство цифрової трансформації України оголосило, що в Дії розширюють можливості для подання заяв до міжнародного Реєстру збитків. Щоб сервіс працював чітко й без помилок, запущено бета-тест. Доєднатись до нього можна за посиланням.

«Працюємо, щоб кожен українець мав можливість долучитися до формування фундаменту репарацій і отримав компенсацію за вчинки росії», — зазначають в Мінцифри.

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Долучитись до бета-тесту та подати заявку до Реєстру можуть власники пошкодженого або знищеного житла за наступних умов:

право власності на майно не зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

немає акту про пошкоджене майно і не подавалась заявка на програму єВідновлення;

оселя знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Водночас кожен учасник бета-тестування повинен бути повнолітнім громадянином України та мати картку платника податків.

Зазначається, що заяви, подані до міжнародного Реєстру збитків, стануть підставами для майбутніх репарацій, які держава-агресор має заплатити за всі руйнування.

Нагадаємо, у березні 2024 року у Києві почав працювати офіс Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації, створеного під егідою Ради Європи.

17 травня на саміті Ради Європи, який проходив у Рейк’явіку, понад 40 країн разом з Європейським Союзом ухвалили рішення про створення Реєстру збитків, які були завдані Україні в результаті агресії Росії. Ця ініціатива передбачає заснування спеціалізованої бази даних, метою якої є документування втрат та збитків, які зазнала Україна, її громадяни та юридичні особи через незаконні дії РФ з 24 лютого 2022 року. Цей реєстр також стане платформою для реєстрації фінансових вимог постраждалих сторін до Росії.

Також ми писали, що в Дії будуть свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені. Наразі шукають учасників бета-тестування, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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