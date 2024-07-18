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В Дії можна буде отримувати гранти на навчання

18.07.2024 17:30
Дарія Шуть
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Кабінет міністрів ухвалив постановку, що дозволяє інтегрувати видачу грантів на навчання в державний застосунок Дія

У Дії можна буде отримувати гранти на навчання

Фото: freepik.com

Йдеться про додаткову фінансову підтримку від держави для абітурієнтів, які вступатимуть на контрактну форму навчання. Цього року така можливість з’явиться вперше.

Ці гранти частково покриють вартість навчання — від 15 тисяч щорічно протягом всіх курсів (4 роки на бакалаврат / 6 років на медичного магістра). Отримати кошти можна буде зручно через Дію.

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В Мінцифри зазначають, що нова система фінансування трансформує підхід до освіти серед як студентів, так і навчальних закладів.

«Так, вступники отримають більше свободи у виборі майбутньої професії, адже орієнтуватимуться на власні бажання, а не наявність бюджетних місць в університеті. З іншого боку, такий підхід стимулюватиме конкуренцію за вступників між ЗВО», — пояснили у відомстві.

Як отримати грант на навчання в Дії

Як отримати грант на навчання в Дії. Фото: .me/mintsyfra/5757

Як в Дії можна буде отримати грант на навчання

Якщо студент набере понад 150 балів на національному мультипредметному тесті (НМТ) з будь-яких двох предметів, зможе отримати грант в 15 000 грн, а якщо більш як 170 балів — 25 000 грн.

Спочатку студент отримає в кабінеті вступника сповіщення про можливість отримати грант. Він обирає навчальний заклад та програму.

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Після зарахування потрібно подати заяву про бажання отримати грант через кабінет в ЄДЕБО між 5 вересня і 31 жовтня. Далі треба дочекатись повідомлення про схвалення гранту.

Наостанок — необхідно залишити заявку про отримання гранту в Дії, і кошти надійдуть на спеціальний рахунок.

Нагадаємо, у Дії зʼявляться медичні дані. Тепер можна буде легко обрати сімейного лікаря, подати декларацію чи оновити персональні дані. Крім того, буде доступна функція вносення змін до персональних даних в ЕСОЗ одразу в застосунку.

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Рубрики: ДіяЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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