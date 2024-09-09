«Професійні закупівлі» оголосили першу закупівлю через Prozorro за кошти Світового банку

Державна установа «Професійні закупівлі» вперше оголосила закупівлю за кошти Світового банку через електронну систему Prozorro

Для таких закупівель створено спеціальний модуль, який дозволяє проводити процедури за фінансуванням міжнародних донорів.

«Професійні закупівлі» у співпраці з Міністерством соціальної політики здійснюють закупівлю товарів для проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення». Мета цього проєкту — покращити соціальну сферу та підвищити якість соціальних послуг в Україні.

Під час першої закупівлі буде придбано комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення для оптимізації роботи 25 територіальних органів Пенсійного фонду. Закупівельні процедури відповідають стандартам Світового банку та українському законодавству, хоча мають деякі відмінності порівняно з національними процедурами.

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«Використання Prozorro для закупівель у межах проєктів, які фінансує Світовий банк, свідчить про ефективність нашої системи публічних закупівель. Крім того, це допомагає залучати український бізнес до ланцюгів постачання в межах проєктів Світового банку. Це добрий сигнал для інших міжнародних партнерів щодо більш активного використання Prozorro для реалізації їхніх проєктів, у тому числі й з відновлення України. Для локальних постачальників це важливо тому, що вони вже добре знають процедури публічних закупівель і зможуть активніше брати участь у тендерах. Це дасть ще більше можливостей для розвитку українським виробникам й допоможе створенню нових робочих місць та зростанню економіки», — наголосила перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Професійні закупівлі» стали першою централізованою закупівельною організацією, яка проводить закупівлі через систему Prozorro за кошти міжнародних донорів в інтересах інших державних замовників. Установа здійснює аналіз ринку, веде переговори з потенційними постачальниками, готує технічну документацію, проводить кваліфікацію учасників та супроводжує весь процес закупівлі.

«Міжнародні партнери активно підтримують Україну, а наша мета забезпечити максимально ефективне використання їх коштів, аби виправдати довіру. Світовий банк працює відповідно до своєї політики, яка регламентує закупівлю на всіх її етапах. Вона спрямована на оптимальне співвідношення ціни та якості, ефективного та економного використання ресурсів, захисту договірних прав та обов’язків тощо. Команда «Професійних закупівель» комплексно підходить до організації закупівель, досліджень ринку, аналізу документів. Це дає нам можливість організувати закупівлі на якісно новому рівні — прогнозувати та вирішувати можливі проблеми ще на етапі планування. Таким чином ми досягаємо найкращих результатів», – пояснив Євген Якубовський, директор «Професійних закупівель».

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За матеріалами: Міністерство економіки України.