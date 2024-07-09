У системі Prozorro посилять контроль за закупівлями: яким чином

За допомогою нових індикаторів у системі держзакупівель Prozorro будуть легше виявляти можливі порушення

Протягом червня в Prozorro запровадили 14 нових індикаторів ризиків. Вони автоматично виявляють закупівлі, що мають ознаки можливих порушень (red flags).

Про це повідомила голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва, йдеться в пресрелізі Держаудитслужби.

Нові red flags (позначені в системі як sas-24) вже запущено у тестовому режимі. Їх врахують під час удосконалення нормативних актів щодо використання автоматичних індикаторів ризиків як підстави для початку моніторингу закупівель.

Індикатори були розроблені та протестовані Держаудитслужбою та Prozorro за підтримки Світового банку із залученням громадських експертів.

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Наразі у системі Prozorro проводиться велика кількість закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. І моніторинг — один з найефективніших інструментів для упередження порушень, зловживань та корупції. Також це єдиний захід, який працює превентивно.

«Посилення контролю у сфері закупівель впливає на зниження корупційних ризиків, покращує управління фінансовими ресурсами», — пояснила Басалаєва.

Стратегією реформування системи публічних закупівель до 2026 року передбачено значне розширення машиночитаних даних в Prozorro, оцифрування тендерної документації та запровадження е-контрактингу. Нововведення дозволить збільшити виявлення кількості red flags на всіх стадіях закупівлі та робити це автоматично.

Нагадаємо, понад 1,3 млрд грн від початку року держава заощадила при купівлі товарів широкого вжитку через електронний каталог Prozorro Market. Це більше ніж за весь 2023 рік.

Загалом, від початку року через Prozorro Market уклали 29 тис. угод на придбання товарів загальною вартістю 9 млрд грн. За перше півріччя 2024 року е-каталогом скористались 6 тис. замовників.

Також у Prozorro.Продажі розповіли скільки залучили до бюджету від продажу державного та комунального майна через онлайн-аукціони. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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