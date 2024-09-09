НБУ запропонував банкам нове рішення щодо встановлення лімітів на перекази

Національний банк України (НБУ) порадив банкам встановлювати ліміти на перекази на основі доходу, зазначеного в анкеті клієнта

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник на зустрічі Правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків, пише Нацбанк на своїй сторінці в Facebook.

«Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, — зазначив Дмитро Олійник. — Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі — реєстр «неблагонадійних» торговців».

Також Дмитро Олійник наголосив на важливості відстеження і контролю за експортно-імпортними операціями із закупівлі енергообладнання, та аналізу ФОПів у практиці ухиляння від сплати податків корпораціями. Банківська спільнота з цього питання має надати свої пропозиції, які Національний банк опрацює та дасть відповідні рекомендації.

Цікаве по темі: Скільки українців виїхали за кордон цього року — дані НБУ

Також під час зустрічі голова НБУ Андрій Пишний нагадав, що з 1 жовтня діятимуть встановлені НБУ ліміти на р2р-перекази. Фінальне рішення про обмеження в 150 000 грн на місяць є тимчасовим, доки банки не посилять власні системи фінансового моніторингу, та має низку виключень, зокрема для волонтерів.

«Наша позиція: ринок не повинен бути зарегульованим. Але в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми, такі кроки необхідні», — пояснив Пишний.

Під час зустрічі також обговорювалися інші актуальні теми, зокрема, підготовка до наступної місії Міжнародного валютного фонду, стабільне функціонування валютного ринку на тлі сезонного зростання виручки від аграріїв та успішної реструктуризації державного боргу, а також безперервна робота банківської системи в умовах тривалої відсутності електроенергії.

UPD. Нацбанк офіційно спростував повідомлення про те, що регулятор планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів і блокувати рахунки при недотриманні лімітів.

«Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть, — заявили в НБУ. — Ця інформація не відповідає дійсності».

Нагадаємо, що на початку липня стало відомо, що НБУ планує запровадити обмеження на перекази з картки на картку. Згодом в НБУ пояснили, кого ці обмеження не зачеплять. Згідно з проєктом постанови НБУ, обмеження на P2P-перекази не застосовуватимуться до фізичних осіб, чиї офіційно підтверджені доходи перевищують ліміт. Також банки не будуть встановлювати ліміти на карткові перекази для українських волонтерів.

А вже 28 серпня стало відомо, що НБУ з жовтня тимчасово обмежить перекази з картки на картку. НБУ вирішив запровадити обмеження для переказів фізичних осіб з картки на картку на рівні 150 000 грн на місяць. Встановлений ліміт діятиме протягом пів року, починаючи з 1 жовтня.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки кредитів на відновлення енергетики отримав бізнес — НБУ

Скільки грошей від ОВДП отримала Україна за час війни — НБУ

НБУ представив нову пам’ятну монету