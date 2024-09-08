Скільки українців виїхали за кордон цього року — дані НБУ

Все більше українців обирають емігрувати до інших країн. Однією з головних причин є проблеми зі світлом внаслідок російських обстрілів

Складна енергетична ситуація в Україні у липні призвела до збільшення міграції громадян за кордон. Загалом з початку 2024 року кількість українців, що виїхали, зросла майже на 400 тисяч.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ) станом на вересень.

За оцінкою Організації Об’єднаних Націй (ООН), кількість українських мігрантів у світі сягнула 6,7 млн осіб станом на 19 серпня 2024-го. Ще місяць тому їх було на 160 тис. менше (6,58 млн громадян).

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Найбільше мігрантів з України наразі у Німеччині (1,1 млн), Польщі (976 тис.) та Чехії (361 тис.), свідчать дані Євростату. Також велика кількість українців обирають мігрувати в Іспанію, Румунію, Словаччину.

Водночас деякі країни, які приймають українських мігрантів, поступово роблять жорсткішими умови перебування.

Так, у Польщі створюють умови переходу з поточного тимчасового захисту на тимчасове проживання. Починаючи з липня 2024 року, для більшості скасовано одноразову допомогу в 300 злотих на проживання та допомогу в розмірі 40 злотих на проживання та харчування в приватних будинках.

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У Чехії ввели обмеження на проживання в державному гуманітарному житлі не більше 150 днів, після чого діють стандартні умови оренди.

Тим часом у Німеччині при найбільшій кількості мігрантів фіксується найнижчий рівень зайнятості серед українців у ЄС через значні виплати під час навчання, тому їх планують переглянути. Також жорсткіше регулюватимуть відмову від роботи.

При цьому в Україні через міграцію, що зростає, посилився дефіцит працівників, особливо кваліфікованих. Як наслідок — зарплати продовжують зростати.

Нагадаємо, у різних воєводствах Польщі приймають заявки від українців на фінансову допомогу. Але скористатись нею можуть не всі. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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