Українські підприємці зможуть безплатно навчатися в Стенфорді

Українські підприємці можуть поїхати на безоплатне навчання в Стенфорд — стартує другий набір на безоплатну програму Stanford Ignite Ukraine

Запускають навчання СfE Accelerator Українського католицького університету спільно з Stanford Graduate School of Business. Stanford Ignite Ukraine реалізується за підтримки Міністерства економіки України, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та Українського католицького університету (УКУ).

Stanford Ignite Ukraine покликана сприяти розвитку українських підприємців, надаючи їм доступ до найкращих навчальних та нетворкінгових ресурсів зі світу бізнесу. Програма передбачає комплексний досвід для учасників, що включає 3-тижневий візит та інтенсивні заняття в кампусі Stanford GSB під керівництвом та менторством провідних викладачів. Ідейним натхненником програми є Наталія Анон, член правління Фундації УКУ, друг та партнер УКУ, яка після закінчення Stanford GSB мріяла поділитися подібним досвідом з українцями.

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Учасниками освітньої програми зможуть стати 42 українських підприємці. Критерії:

власники малого та середнього бізнесу;

мінімум три роки досвіду ведення підприємницької діяльності;

підприємство має більш ніж 10 працівників;

стабільний річний оборот;

намір масштабуватися, запустити нові продукти або послуги, залучити інвестиції, вийти на нові ринки.

Програма надасть фундаментальні інструменти від побудови бізнес-моделей та маркетингу до фінансів та дизайн-мислення. Крім того, учасники матимуть можливість застосувати отримані знання, працюючи над командними проєктами, які будуть презентовані інвесторам, експертам та іншим підприємцям Кремнієвої долини.

Навчання розпочнеться у березні 2025 року і триватиме вісім тижнів: один тиждень в Українському католицькому університеті, 4 тижні онлайн та 3 тижні наживо в одній з найкращих бізнес-шкіл світу Stanford Graduate School of Business.

Організатори покривають вартість навчання, проживання поблизу кампусу та основні логістичні витрати.

Дедлайн прийому заявок — 15 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, що українські підприємці можуть отримати гранти до €5 000 від EU4Business. Українські мікропідприємці з найбільш постраждалих від війни областях можуть отримати гранти у розмірі до 5 000 євро від EU4Business.

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За матеріалами: Мінекономіки, ucucfe.com.ua.