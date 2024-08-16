В Україні зростає кількість підприємців, які переводять бізнес в онлайн — WayForPay

У сервісі онлайн-платежів WayForPay фіксують значний приріст переходу бізнесу в онлайн. Це підтверджується кількістю нових підключень підприємців до онлайн-розрахунків за перше півріччя цього року

Динаміка приєднання малого та середнього бізнесу у першій половині 2024 року зросла більше ніж удвічі порівняно з тим самим періодом 2023 року і навіть перевищила показники кількох років до початку повномасштабного вторгнення, йдеться в пресрелізі WayForPay.

У 2020-2021 роках середня кількість нових підключень складала 500-600 підприємців щомісяця, але у 2022 році цей показник знизився до 400. У першій половині 2023 року вдалося відновити рівень до до повномасштабного вторгнення, а з другого півріччя 2023 року кількість нових підключень зросла до 700-800 щомісяця. У першій половині 2024 року кількість нових підключень досягла майже 1000 щомісяця, а у травні цього року досягла рекордних 1467.

WayForPay називає кілька причин пояснюючи зростання.

Основна з них – загальний тренд на зростання онлайн-продажів та, як наслідок, оплата товарів й послуг в інтернеті. Додатково на кількість нових підключень вплинуло обмеження роботи одного з вітчизняних платіжних сервісів з боку НБУ у травні 2024 р.

Поки розподіл безготівкових операцій за сумою в Україні за даними НБУ виглядає так:

перекази з картки на картку;

розрахунки в торговельній мережі;

оплата товарів і послуг в інтернеті.

Цікаве по темі: Жінки активно змінюють обличчя сучасного бізнесу

Попри те, що за кількістю транзакцій оплата товарів і послуг в інтернеті вже посідає друге місце та таких оплат майже вдвічі більше, ніж переказів з картки на картку, статистика від регулятора показує зростання середньої суми оплати товарів і послуг в інтернеті – з 395 грн у 2021 році до 541 грн у першому кварталі 2024 року.

Зі зростанням числа бізнесів, які переходять в онлайн для підвищення конкурентоспроможності, у WayForPay відзначають, що українці активно купують різні товари та замовляють послуги онлайн, як і до війни. Для вітчизняних підприємців присутність в інтернеті є додатковою можливістю для збільшення продажів та залучення нових клієнтів.

Що стосується популярності платіжних методів при онлайн оплаті, на сьогодні розподіл за

даними WayForPay виглядає так:

60% платежів проходять через ApplePay та GooglePay;

40% за допомогою карт.

Також в компанії зазначають, що 90% операцій проходить з платіжними картками емітованими українськими банками. Інші 10% ділять за кількістю операцій покупки здійснені картками, виданими банками:

США — 17%,

Польщі — 15%,

Великої Британії — 7%,

Німеччини — 6%,

Канади й Чехії — по 4%,

картки виданими банками інших країн займають — від 3% і менше.

Раніше ми писали, скільки грошей тримають українці у банках. У липні обсяг гривневих коштів населення на банківських рахунках дещо знизився, однак вже у серпні ситуація змінилася. Це не вплинуло на фінансову стабільність і ліквідність банківської системи

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ПриватБанк запустив сервіси для ведення бізнесу в соцмережах

ПриватБанк разом з Mastercard, OLX та EBA запустив освітню платформу для бізнесу

В Україні запустили дашборд з даними щодо судових справ проти бізнесу