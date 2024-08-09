Жінки активно змінюють обличчя сучасного бізнесу

Марина Вільк

Менеджерка проєктів, експертка з корпоративної культури, кроскультурної інтеграції, DEI

Війна в Україні змінила не тільки суспільні норми, а й бізнес-середовище. Серед численних змін особливу увагу привертає зростання ролі жінок у сферах, які традиційно вважаються чоловічими. Однією з таких сфер, наприклад, є фінансові технології, де все частіше можна зустріти саме експерток. Цей тренд не тільки розширює горизонти для жінок, але й змушує роботодавців змінювати корпоративну культуру та адаптуватися до нових викликів.

Сучасні роботодавці розуміють, що для ефективного розвитку компанії необхідно залучати талановитий персонал та створювати комфортні умови праці. На жаль, в Україні жінки ще досі стикаються з упередженістю та необхідністю постійно доказувати свою професійність. Це створює додатковий тиск і потребує підтримки для розвитку кар’єри.

Вже доведено, що жінки відрізняються від чоловіків не тільки фізіологічно, але й ментально. Наприклад, жінки більш багатофункціональні й одночасно можуть виконувати кілька завдань без зниження якості. Але й всі ці відмінності потребують врахування при створенні комфортних робочих місць.

Материнські кімнати

Найпростішим кроком у створенні умов для комфортного перебування на робочому місці для працівниць може бути обладнання материнських кімнат. Вони допомагають матерям, які потребують спеціального підходу, відчувати себе впевнено. Такі приміщення забезпечують комфорт та безпеку, що дозволяє жінкам ефективніше виконувати свої професійні обов’язки. Додатково, надання необхідних перерв сприяє зниженню стресу та підвищенню лояльності до компанії.

Встановлення квот на гендерну рівність

Встановлення квот на гендерну рівність є досить неоднозначним питанням, але квотування участі жінок у різних сферах особливо на керівних ланках може сприяти більшій рівноправності. Впровадження таких квот може допомогти подолати системні бар’єри та упередження, що заважають жінкам займати високі посади. Критики стверджують, що квоти можуть призвести до формального, а не реального досягнення рівноправності, не вирішуючи глибші проблеми. Проте прихильники наголошують, що квоти є тимчасовим заходом, необхідним для швидкого збільшення представництва жінок. Встановлення квот також може слугувати прикладом для молодих дівчат, демонструючи, що вони мають рівні можливості для досягнення успіху.

Чоловіки як підтримка

І в цьому пункті ми не будемо говорити про чоловіків, які забезпечують можливість жінкам бути з дитиною вдома, а звернемо увагу на надання можливості чоловікам розділяти декретну відпустку з дружиною. Це дозволить жінкам не відриватися від роботи на довгий строк і продовжувати професійний розвиток.

Декретна відпустка для чоловіків є важливим кроком до гендерної рівності. Це не тільки допомагає жінкам зберегти свій професійний потенціал, але й сприяє більш рівноправному розподілу домашніх обов’язків між партнерами. Такий підхід допомагає зменшити гендерний розрив у професійній сфері та сприяє загальному розвитку суспільства.

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Створення жіночих корпоративних ресурсних спільнот (CRC – Corporate Resource Communities).

Ці внутрішні об’єднання працівників базуються на спільних інтересах, демографічних характеристиках або цінностях і спрямовані на захист інтересів та прав своїх учасників. Одним із елементів діяльності CRC є нетворкінг, якій в свою чергу є важливим інструментом для жінок, оскільки він допомагає будувати професійні зв’язки та знаходити нові можливості для кар’єрного зростання. Участь у нетворкінгових заходах дозволяє обмінюватися досвідом, отримувати поради та підтримку від інших професіоналів. Це сприяє розширенню кола знайомств, що може бути корисним при пошуку нових робочих місць всередині компанії Нетворкінг також допомагає підвищити впевненість у собі та покращити комунікативні навички. Жінки, які активно займаються нетворкінгом, мають більше шансів на успіх у професійному середовищі.

Лояльне ставлення до віддаленої або комбінованої роботи

Пандемія COVID-19 та війна вже показали, що віддалена робота може бути ефективною. В тому числі сучасні виклики такі як блекаути, відсутність якісного зв’язку та неможливість постійно працювати лише з офісу, змушують бізнес значною мірою змінювати свої бізнес процеси та моделі на користь віддаленої або комбінованої роботи. Що в свою чергу стає важливим фактором при виборі роботодавця для жінок з дітьми. Лояльне ставлення до таких форматів роботи дозволяє жінкам краще балансувати між професійними обов’язками та родинними справами.

Віддалена або комбінована робота не лише забезпечує більшу гнучкість у плануванні робочого часу, але й знижує рівень стресу, пов’язаного з необхідністю поєднувати роботу та родинні обов’язки. Це особливо важливо для жінок, які часто виконують подвійне навантаження, працюючи вдома та на роботі. Підтримка з боку роботодавців у цьому питанні є ключовою для досягнення балансу між особистим життям та професійною діяльністю.

Термінова відпустка на декілька днів по запиту

Ще один інструмент на який ми хочемо звернути увагу — надання можливості брати одному з батьків термінову відпустку на день по запиту. Це дозволяє працівникам оперативно реагувати на непередбачувані ситуації в родині без страху втратити роботу чи позицію у компанії. Така гнучкість підвищує довіру до роботодавця та стимулює працівників до більшої віддачі.

Реальні приклади кар’єрного зростання

Одним із найефективніших способів стимулювання жінок до розвитку є надання реальних прикладів кар’єрного зростання. Показуючи успішні історії колег-жінок, компанії мотивують інших працівниць досягати нових вершин. Це також допомагає зруйнувати стереотипи щодо обмежень у кар’єрному розвитку для жінок.

Успішні приклади кар’єрного зростання жінок в компанії можуть стати потужним мотиватором для інших працівниць. Вони демонструють, що досягнення високих посад можливе, незважаючи на упередження та труднощі. Це також допомагає зруйнувати гендерні стереотипи та підвищити рівень самовпевненості серед жінок.

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Програми менторства для жінок

Важливим інструментом підтримки є програми менторства для жінок. Досвідчені керівники та колеги можуть ділитися своїми знаннями та досвідом, допомагаючи жінкам адаптуватися та розвиватися у своїй професійній сфері. Такі програми сприяють не тільки професійному, але й особистісному зростанню працівниць.

Менторство є важливим елементом розвитку кар’єри. Воно допомагає жінкам орієнтуватися у складних ситуаціях, отримувати поради від більш досвідчених колег та розвивати необхідні навички. Програми менторства сприяють створенню мережі підтримки, яка допомагає жінкам досягати нових висот у професійній сфері.

Толерантність та можливість ескалації питань

Успішна корпоративна культура передбачає толерантність та можливість ескалації питань, минаючи безпосереднє керівництво. Це дозволяє працівникам вільно висловлювати свої думки та проблеми, не боячись репресій чи непорозумінь. Важливо, щоб у компанії були створені механізми для анонімного подання скарг та пропозицій, що сприятиме створенню довірливого середовища.

Наприклад таким механізмом може бути анонімне подання скарг, що є важливим інструментом у створенні справедливої та відкритої корпоративної культури. Вони допомагають працівникам відчувати себе захищеними та впевненими у тому, що їхні проблеми будуть почуті та вирішені. Толерантність до різноманітності та можливість відкритого обговорення питань сприяють створенню позитивного робочого середовища.

Висновок

Жінки у бізнесі стикаються з багатьма викликами, але також мають численні можливості для розвитку. Підтримка з боку роботодавців, впровадження гнучких умов праці та створення програм менторства допомагають жінкам досягати успіху. Важливо, щоб компанії продовжували інвестувати у розвиток своїх працівниць та створювали умови для їхнього кар’єрного зростання.

Сьогодні саме жінки є важливими агентами змін у сучасному бізнесі. Їхня участь сприяє створенню більш інноваційного, різноманітного та успішного робочого середовища. Впровадження гендерної рівності та підтримка жінок у професійному розвитку є ключовими кроками до створення справедливого та процвітаючого суспільства.

Підтримка професійного зростання жінок, особливо в країні, де йде війна, є життєво необхідним елементом для подальшого економічного та соціального розвитку України. Це найпотужніша інвестиція в майбутнє, яка сприяє стабільності, процвітанню та стійкості суспільства, допомагаючи відновити та зміцнити країну.

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