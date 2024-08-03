Жінки в криптоіндустрії заробляють більше за чоловіків: дослідження Pantera Capital

На відміну від загального тренду на ринку праці, де жінки зазвичай заробляють менше за чоловіків, у криптовалютній галузі спостерігається зворотна тенденція

Нещодавнє дослідження Pantera Capital, проведене з 4 червня до 20 липня 2024 року, надало приголомшливі результати про зарплати в блокчейн-індустрії. В опитуванні брали участь 502 респонденти зі США, які працюють на повній ставці.

Дані було зібрано за допомогою вебопитування, поширеного через професійні мережі (LinkedIn), соціальні медіа (X), розсилки та електронну пошту. Аналіз медіанних базових зарплат показав, що жінки в криптовалютних компаніях заробляють на 14,67% більше, ніж їхні колеги-чоловіки.

Медіанна зарплата жінок становить $172 000, тоді як медіанна зарплата чоловіків — $150 000. Це означає, що жінки заробляють $1,15 на кожен долар, який отримують чоловіки.

Якщо розглядати професійні групи більш детально, то продюсери та режисери в індустрії розваг — це єдина сфера, де жінки отримують вищу зарплату, ніж чоловіки. Хоча інші професії з вищою освітою наближаються до рівної оплати праці, реальність така, що навіть в індустрії Web2-технологій чоловіки все ще заробляють більше за жінок з помітним відривом. Жінка зазвичай заробляє $0,84 на кожен долар, зароблений чоловіком.

Різниця в оплаті праці може частково пояснюватися відмінностями в досвіді між представниками різних статей. Жінки в криптоіндустрії, як правило, досвідченіші та часто обіймають посади середньої та вищої ланки, маючи понад п’ять років досвіду роботи на своїх посадах. На противагу цьому, більша частка чоловіків обіймають посади початкового рівня, коли вони переходять у криптоіндустрію.

Розрив у зарплатах також свідчить про те, що криптоіндустрія пропонує кращі можливості для жінок порівняно з традиційними галузями.

Вам може бути це цікаво: