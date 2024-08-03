close-btn
PaySpaceMagazine

Жінки в криптоіндустрії заробляють більше за чоловіків: дослідження Pantera Capital

03.08.2024 11:00
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

На відміну від загального тренду на ринку праці, де жінки зазвичай заробляють менше за чоловіків, у криптовалютній галузі спостерігається зворотна тенденція

Жінки в криптоіндустрії заробляють більше за чоловіків: дослідження Pantera Capital

Фото: freepik.com

Нещодавнє дослідження Pantera Capital, проведене з 4 червня до 20 липня 2024 року, надало приголомшливі результати про зарплати в блокчейн-індустрії. В опитуванні брали участь 502 респонденти зі США, які працюють на повній ставці.

Дані було зібрано за допомогою вебопитування, поширеного через професійні мережі (LinkedIn), соціальні медіа (X), розсилки та електронну пошту. Аналіз медіанних базових зарплат показав, що жінки в криптовалютних компаніях заробляють на 14,67% більше, ніж їхні колеги-чоловіки.

Медіанна зарплата жінок становить $172 000, тоді як медіанна зарплата чоловіків — $150 000. Це означає, що жінки заробляють $1,15 на кожен долар, який отримують чоловіки.

Якщо розглядати професійні групи більш детально, то продюсери та режисери в індустрії розваг — це єдина сфера, де жінки отримують вищу зарплату, ніж чоловіки. Хоча інші професії з вищою освітою наближаються до рівної оплати праці, реальність така, що навіть в індустрії Web2-технологій чоловіки все ще заробляють більше за жінок з помітним відривом. Жінка зазвичай заробляє $0,84 на кожен долар, зароблений чоловіком.

Жінки в криптоіндустрії заробляють більше за чоловіків

Різниця в оплаті праці може частково пояснюватися відмінностями в досвіді між представниками різних статей. Жінки в криптоіндустрії, як правило, досвідченіші та часто обіймають посади середньої та вищої ланки, маючи понад п’ять років досвіду роботи на своїх посадах. На противагу цьому, більша частка чоловіків обіймають посади початкового рівня, коли вони переходять у криптоіндустрію.

Розрив у зарплатах також свідчить про те, що криптоіндустрія пропонує кращі можливості для жінок порівняно з традиційними галузями.

Вам може бути це цікаво:

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
У липні хакери вкрали криптовалюти на $300 млн: які атаки були найбільшими 03.08.2024

У липні хакери вкрали криптовалюти на $300 млн: які атаки були найбільшими
3 компанії, чиї акції можуть злетіти через впровадження блокчейну 03.08.2024

3 компанії, чиї акції можуть злетіти через впровадження блокчейну
Morgan Stanley почне пропонувати інвестиції в біткоїн-ETF: чому це важливо 03.08.2024

Morgan Stanley почне пропонувати інвестиції в біткоїн-ETF: чому це важливо
Прибутки Укрзалізниці падають, попри зростання обсягів перевезень 03.08.2024

Прибутки Укрзалізниці падають, попри зростання обсягів перевезень
Google випустив нові моделі ШІ: чим особливі 03.08.2024

Google випустив нові моделі ШІ: чим особливі
Genesis Trading перемістив $126 млн в Ethereum: що буде далі з ETH 02.08.2024

Genesis Trading перемістив $126 млн в Ethereum: що буде далі з ETH
Вибір редакції
Всі
Чим небезпечні кіберзлочини через ransomware та як захиститися від програм-вимагачів
ТОП статей 02.08.2024

Чим небезпечні кіберзлочини через ransomware та як захиститися від програм-вимагачів

 «Наші спеціалісти відповідають за навчання і розвиток співробітників, забезпечуючи системний підхід до їхнього професійного розвитку»: інтерв’ю з CEO Alty Артемом Локтіоновим
ТОП статей 02.08.2024

«Наші спеціалісти відповідають за навчання і розвиток співробітників, забезпечуючи системний підхід до їхнього професійного розвитку»: інтерв’ю з CEO Alty Артемом Локтіоновим
Останні новини
Сьогодні  15:00

У липні хакери вкрали криптовалюти на $300 млн: які атаки були найбільшими

 Сьогодні  14:00

3 компанії, чиї акції можуть злетіти через впровадження блокчейну

 Сьогодні  13:00

Morgan Stanley почне пропонувати інвестиції в біткоїн-ETF: чому це важливо

 Сьогодні  12:00

Прибутки Укрзалізниці падають, попри зростання обсягів перевезень

 Сьогодні  11:00

Жінки в криптоіндустрії заробляють більше за чоловіків: дослідження Pantera Capital

 Сьогодні  10:00

Google випустив нові моделі ШІ: чим особливі

 02.08.2024  21:10

Genesis Trading перемістив $126 млн в Ethereum: що буде далі з ETH

 Всі новини
credit link image