Мінцифри запустило Дія.Картку для всіх держвиплат

13.08.2025 15:00
Ольга Деркач

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про запуск Дія.Картки, яка дозволяє отримувати всі види держвиплат на одну картку

Про це Мінцифри повідомило у своєму Telegram.

«Більше не потрібно відкривати щоразу нову банківську картку під кожну програму державної допомоги. Дія.Картка обʼєднує основний рахунок разом зі спеціальними для виплат від держави, щоб ви не губилися в купі карток у гаманці», — заявили у Мінцифри.

Оформлити Дія.Картку можна у Дії або в застосунку банку — ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Поступово список розширюватиметься.

У чому переваги Дія.Картки:

  • одна картка під усі державні виплати;
  • можливість змішаної оплати — якщо на спеціальному рахунку не вистачить коштів для розрахунку, частина грошей автоматично спишеться із загального.

Щоб оформити Дія.Картку потрібно:

  • оновити застосунок Дія перейти у Сервіси Дія.Картка;
  • обрати банк і підписати згоду;
  • відкрити рахунок.

«Тепер замість кількох карток будете користуватися однією зручною. А окремі картки залишаються тільки для програм Національний кешбек та єВідновлення», — додали в Мінцифри.

На Дія.Картку можна отримувати всі програми допомоги в Дії, зокрема Ветеранський спорт, єКнига, а незабаром і Пакунок школяра, а також виплати за військові облігації, допомогу від міжнародних організацій, пенсії та соціальні виплати.

Дія.Картка реалізована Міністерством цифрової трансформації України за підтримки «Проєкту підтримки Дія», який Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні реалізує за фінансування Швеції, а також проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev.

