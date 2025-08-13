Мінцифри запустило Дія.Картку для всіх держвиплат

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про запуск Дія.Картки, яка дозволяє отримувати всі види держвиплат на одну картку

Про це Мінцифри повідомило у своєму Telegram.

«Більше не потрібно відкривати щоразу нову банківську картку під кожну програму державної допомоги. Дія.Картка обʼєднує основний рахунок разом зі спеціальними для виплат від держави, щоб ви не губилися в купі карток у гаманці», — заявили у Мінцифри.

Оформлити Дія.Картку можна у Дії або в застосунку банку — ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Поступово список розширюватиметься.

У чому переваги Дія.Картки:

одна картка під усі державні виплати;

можливість змішаної оплати — якщо на спеціальному рахунку не вистачить коштів для розрахунку, частина грошей автоматично спишеться із загального.

Щоб оформити Дія.Картку потрібно:

оновити застосунок Дія → перейти у Сервіси → Дія.Картка;

перейти у Сервіси Дія.Картка; обрати банк і підписати згоду;

відкрити рахунок.

Цікаве по темі: Кабмін відкрив доступ до Дія.City для нових сфер бізнесу

«Тепер замість кількох карток будете користуватися однією зручною. А окремі картки залишаються тільки для програм Національний кешбек та єВідновлення», — додали в Мінцифри.

На Дія.Картку можна отримувати всі програми допомоги в Дії, зокрема Ветеранський спорт, єКнига, а незабаром і Пакунок школяра, а також виплати за військові облігації, допомогу від міжнародних організацій, пенсії та соціальні виплати.

Дія.Картка реалізована Міністерством цифрової трансформації України за підтримки «Проєкту підтримки Дія», який Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні реалізує за фінансування Швеції, а також проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev.

Нагадаємо, що на порталі Дія.Бізнес з’явиться новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень. Маркетплейс стане єдиною платформою, яка поєднає компанії — постачальників ІТ-рішень та підприємців, що шукають перевірені сервіси для розвитку бізнесу.

