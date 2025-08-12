close-btn
Кабмін відкрив доступ до Дія.City для нових сфер бізнесу

12.08.2025 10:00
Ольга Деркач

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке розширює перелік видів діяльності, що дають право компаніям стати резидентами правового та податкового режиму Дія.City

Фото: city.diia.gov.ua

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

Відтепер можливість приєднатися отримали:

  • компанії, що займаються технологіями цифрового моделювання будівель. Такі технології використовуються для точного планування, проєктування та управління всіма етапами в будівництві, що є особливо важливим для швидкої та якісної відбудови країни під час та після війни;
  • компанії та стартапи, що спеціалізуються на обробці аудіовізуальних творів. Йдеться про поствиробництво контенту, комп’ютерну графіку, анімацію, спецефекти, а також виробництво фонограм.

Цікаве по темі: Резидент Дія.City й учасник Brave1 Tencore залучив майже $4 млн від MITS Capital

За даними Міністерства цифрової трансформації, нині у Дія.City вже понад 2 200 резидентів. Вони мають доступ до одних з найкращих у Європі податкових умов, інструментів для залучення венчурних інвестицій та можливостей для створення прозорої корпоративної структури.

«Дякуємо Уряду за підтримку українських інноваторів», — написали у Мінцифри.

Нагадаємо, що за даними Офісу ефективного регулювання (BRDО), кількість резидентів Дія.Сіty у 2024 році зросла вдвічі. Впродовж року до простору доєдналося майже 900 компаній. Зокрема й зросла кількість компаній, що займаються технологічними розробками в оборонній сфері. За результатами дослідження три Defense Tech компанії увійшли до п’ятірки лідерів серед резидентів за доходами у 2024 році. Вони поступаються тільки сервісним гігантам GlobalLogic та EPAM Systems.

Раніше ми писали, скільки грошей сплатили резиденти Дія.City в держбюджет у 2025. Спеціальний правовий режим для IT-індустрії продовжує свою роботу. Станом на 1 червня 2025 року у реєстрі резидентів Дія.Сіті перебувало 1 880 юридичних осіб, у тому числі які обрали ПнВК — 761 юридичних осіб.



