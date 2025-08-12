Кабмін відкрив доступ до Дія.City для нових сфер бізнесу

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке розширює перелік видів діяльності, що дають право компаніям стати резидентами правового та податкового режиму Дія.City

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

Відтепер можливість приєднатися отримали:

компанії, що займаються технологіями цифрового моделювання будівель. Такі технології використовуються для точного планування, проєктування та управління всіма етапами в будівництві, що є особливо важливим для швидкої та якісної відбудови країни під час та після війни;

компанії, що займаються технологіями цифрового моделювання будівель. Такі технології використовуються для точного планування, проєктування та управління всіма етапами в будівництві, що є особливо важливим для швидкої та якісної відбудови країни під час та після війни; компанії та стартапи, що спеціалізуються на обробці аудіовізуальних творів. Йдеться про поствиробництво контенту, комп’ютерну графіку, анімацію, спецефекти, а також виробництво фонограм.

Цікаве по темі: Резидент Дія.City й учасник Brave1 Tencore залучив майже $4 млн від MITS Capital

За даними Міністерства цифрової трансформації, нині у Дія.City вже понад 2 200 резидентів. Вони мають доступ до одних з найкращих у Європі податкових умов, інструментів для залучення венчурних інвестицій та можливостей для створення прозорої корпоративної структури.

«Дякуємо Уряду за підтримку українських інноваторів», — написали у Мінцифри.

Нагадаємо, що за даними Офісу ефективного регулювання (BRDО), кількість резидентів Дія.Сіty у 2024 році зросла вдвічі. Впродовж року до простору доєдналося майже 900 компаній. Зокрема й зросла кількість компаній, що займаються технологічними розробками в оборонній сфері. За результатами дослідження три Defense Tech компанії увійшли до п’ятірки лідерів серед резидентів за доходами у 2024 році. Вони поступаються тільки сервісним гігантам GlobalLogic та EPAM Systems.

Раніше ми писали, скільки грошей сплатили резиденти Дія.City в держбюджет у 2025. Спеціальний правовий режим для IT-індустрії продовжує свою роботу. Станом на 1 червня 2025 року у реєстрі резидентів Дія.Сіті перебувало 1 880 юридичних осіб, у тому числі які обрали ПнВК — 761 юридичних осіб.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн стане «ідеальним активом» на найближчі 1000 років: за яких умов

НКЦПФР оновить вимоги подання фінзвітності

Ринки перебувають у найбільшій фінансовій бульбашці в історії — економіст