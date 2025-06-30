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Скільки грошей сплатили резиденти Дія.City в держбюджет у 2025

30.06.2025 16:20
Микола Деркач
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Спеціальний правовий режим для IT-індустрії продовжує свою роботу. Станом на 1 червня 2025 року у реєстрі резидентів Дія.Сіті перебувало 1 880 юридичних осіб, у тому числі які обрали ПнВК – 761 юридичних осіб

Скільки грошей сплатили резиденти Дія.City в держбюджет у 2025

Фото: city.diia.gov.ua, motionarray.com

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, частка резидентів Дія.Сіті, які обрали ПнВК (податок на виведений капітал), становить 40,5%, тобто зменшується у порівнянні з попередніми періодами.

Загалом діючими на 1 червня 2025 року резидентами Дія.Сіті у січні — травні 2025 року сплачено до бюджету 11,9 млрд грн (без ЄСВ), у тому числі платниками ПнВК – 5,8 млрд грн. Це на 5,4 млрд грн (ПнВК на 2,8 млрд грн) більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, з них:

  • податок на прибуток – 2,1 млрд грн, у тому числі ПнВК 0,5 млрд грн, що на 0,4 млрд грн (ПнВК на 0,1 млрд грн) більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року;
  • податок на додану вартість – 3,5 млрд грн, у тому числі ПнВК 2,1 млрд грн, що на 1,5 млрд грн (ПнВК на 0,8 млрд грн) більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року;
  • податок і збір на доходи фізичних осіб – 5,9 млрд грн, у тому числі ПнВК 3,1 млрд грн, що на 5,5 млрд грн (ПнВК на 1,9 млрд грн) більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

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Нагадаємо, чистий прибуток банків (після оподаткування) за перші 5 місяців 2025 року становив 65,5 млрд грн. Це на 3,6% (-2,4 млрд грн.) менше, ніж за аналогічний період минулого року. Зменшення чистого прибутку обумовлюється насамперед зростанням адміністративних та інших витрат, а також збільшенням відрахувань у резерви під непрацюючі кредити. Водночас, основою високої прибутковості банків залишається чистий процентний дохід. Останній збільшився на 13,8% (р/р).

Рентабельність капіталу банків (чистий прибуток до капіталу) на 1 червня 2025 року сягнула 39,9%. Це менше, ніж на аналогічну дату минулого року (50,6%), але помітно більше ніж в останній рік до війни (27,1% на 1.06.2021). Для порівняння рентабельність банківського капіталу по країнам ЄС у 4-му кварталі 2024 року у середньому становила 10,5%, найбільша у Румунії – 22,4%, Угорщині – 20,9%, Кіпрі – 20,7%.

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Рубрики: ГрошіДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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Скільки грошей сплатили резиденти Дія.City в держбюджет у 2025

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