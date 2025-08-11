close-btn
НКЦПФР оновить вимоги подання фінзвітності

11.08.2025 20:00
Микола Деркач

8 серпня 2025 року Комісія на своєму засіданні схвалила рішення, яке усуває неоднозначність у поданні фінансової звітності до Комісії у складі звітних даних або при наданні адміністративної послуги та встановлює, що відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами (єдиний формат складання та подання фінансової — XBRL)

Фото: unsplash.com, freepik.com, nssmc.gov.ua

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Передбачається, що з листопада 2025 року всі учасники ринку капіталів та організованих товарних ринків, що складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, мають право не подавати фінансову звітність до Комісії, а зобов’язані здійснювати подання фінансової звітності виключно у форматі XBRL до Центру збору фінансової звітності (ЦЗФЗ), як це передбачено постановою КМУ № 419 від 28.02.2000 (з урахуванням змін, внесених постановою КМУ № 1327 від 29.11.2022).

Чому це важливо

Відповідно до постанови КМУ № 419 від 28.02.2000 (з урахуванням змін, внесених постановою КМУ № 1327 від 29.11.2022), фінзвітність за міжнародними стандартами фінансової звітності мала подаватися до ЦЗФЗ у форматі XBRL. Однак, у нормативних актах Комісії, що регулюють окремі сегменти ринку (КУА, торгівці, депозитарні установи, тощо), ще до моменту набуття чинності Закону України № 2115 від 03.03.2022 «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» та змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 2435-IX від 19.07.2022 була встановлена необхідність подавати фінансову звітність для підприємств у форматі XML.

Таким чином, до моменту набуття чинності Закону № 4196 від 09.01.2025 «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб» (дата набуття чинності — 28 серпня 2025 року), підприємства мали право не подавати в складі звітних даних до Комісії фінансову звітність, а у випадку її подачі за власним бажанням — вибрати варіант формату розкриття даних до Комісії.

Читайте також: НКЦПФР оновила список ненадійних інвестпроєктів

Після набуття чинності нової редакції Закону № 4196 (28 серпня 2025 року) процес складання, подання та оприлюднення фінансової звітності необхідно привести у повну відповідність до вимог законодавства, а саме Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанов КМУ № 419 від 28.02.2000 та № 845 від 11.08.2023.

Що змінюється:

  • ⁠Скасовується вимога подавати фінансову звітність у форматі XML для підприємств, що складають фінансову звітність за міжнародними стандартами.
  • Єдиний обов’язковий формат для всіх підприємств, що складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, — XBRL, а подання здійснюється до Центру збору фінансової звітності.

Запрошення до обговорення

«НКЦПФР відкрита до діалогу з учасниками ринку. Запрошуємо всіх профучасників долучитися до обговорення змін, щоб перехід був максимально зрозумілим і без технічних труднощів», — зазначили у пресслужбі Нацкомісії.

Пропозиції та зауваження приймаються до 5 вересня 2025 року на адресу: olena.chala@nssmc.gov.ua

Ознайомитися з проєктом рішення можна за посиланням.

Нагадаємо, що НКЦПФР презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів. Матрицю перезнтували під час робочої групи Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України під головуванням Данила Гетманцева.

НКЦПФР затвердила перелік клієнтів Freedom Finance, яким повернуть активи

Ощадбанк оголосив конкурс на посаду голови правління

Скільки нових компаній зʼявилося у 2025 — Опендатабот

