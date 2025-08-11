НКЦПФР оновить вимоги подання фінзвітності

8 серпня 2025 року Комісія на своєму засіданні схвалила рішення, яке усуває неоднозначність у поданні фінансової звітності до Комісії у складі звітних даних або при наданні адміністративної послуги та встановлює, що відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами (єдиний формат складання та подання фінансової — XBRL)

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Передбачається, що з листопада 2025 року всі учасники ринку капіталів та організованих товарних ринків, що складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, мають право не подавати фінансову звітність до Комісії, а зобов’язані здійснювати подання фінансової звітності виключно у форматі XBRL до Центру збору фінансової звітності (ЦЗФЗ), як це передбачено постановою КМУ № 419 від 28.02.2000 (з урахуванням змін, внесених постановою КМУ № 1327 від 29.11.2022).

Чому це важливо

Відповідно до постанови КМУ № 419 від 28.02.2000 (з урахуванням змін, внесених постановою КМУ № 1327 від 29.11.2022), фінзвітність за міжнародними стандартами фінансової звітності мала подаватися до ЦЗФЗ у форматі XBRL. Однак, у нормативних актах Комісії, що регулюють окремі сегменти ринку (КУА, торгівці, депозитарні установи, тощо), ще до моменту набуття чинності Закону України № 2115 від 03.03.2022 «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» та змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 2435-IX від 19.07.2022 була встановлена необхідність подавати фінансову звітність для підприємств у форматі XML.

Таким чином, до моменту набуття чинності Закону № 4196 від 09.01.2025 «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб» (дата набуття чинності — 28 серпня 2025 року), підприємства мали право не подавати в складі звітних даних до Комісії фінансову звітність, а у випадку її подачі за власним бажанням — вибрати варіант формату розкриття даних до Комісії.

Читайте також: НКЦПФР оновила список ненадійних інвестпроєктів

Після набуття чинності нової редакції Закону № 4196 (28 серпня 2025 року) процес складання, подання та оприлюднення фінансової звітності необхідно привести у повну відповідність до вимог законодавства, а саме Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанов КМУ № 419 від 28.02.2000 та № 845 від 11.08.2023.

Що змінюється:

⁠Скасовується вимога подавати фінансову звітність у форматі XML для підприємств, що складають фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Єдиний обов’язковий формат для всіх підприємств, що складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, — XBRL, а подання здійснюється до Центру збору фінансової звітності.

Запрошення до обговорення

«НКЦПФР відкрита до діалогу з учасниками ринку. Запрошуємо всіх профучасників долучитися до обговорення змін, щоб перехід був максимально зрозумілим і без технічних труднощів», — зазначили у пресслужбі Нацкомісії.

Пропозиції та зауваження приймаються до 5 вересня 2025 року на адресу: olena.chala@nssmc.gov.ua

Ознайомитися з проєктом рішення можна за посиланням.

Нагадаємо, що НКЦПФР презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів. Матрицю перезнтували під час робочої групи Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України під головуванням Данила Гетманцева.

Ознайомтеся з іншими популярним матеріалами:

НКЦПФР затвердила перелік клієнтів Freedom Finance, яким повернуть активи

Ощадбанк оголосив конкурс на посаду голови правління

Скільки нових компаній зʼявилося у 2025 — Опендатабот