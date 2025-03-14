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НКЦПФР презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів

14.03.2025 19:00
Ольга Деркач
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів

НКЦПФР презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів

НКЦПФР презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Про це повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов у своєму Telegram.

«Комісія виступає драйвером у питанні створення законодавчого поля для регулювання ринку віртуальних активів. Кілька років народні депутати вели дискусії з цього питання, до тих пір поки команда Комісії не взяла першість на себе, — пише Магомедов. — Нарешті справа рухається. Ми вже підготували драфт законопроєкту (№10225), робота над ним активно триває».

Матрицю перезнтували під час робочої групи Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України під головуванням Данила Гетманцева.

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«Це наша велика грунтовна робота. На основі досвіду інших країн ми прописали можливі варіанти за 3 ключовими напрямками: ПДФО, податок на прибуток підприємств та ПДВ, — додав Магомедов. — Це допоможе робочій групі краще оцінити ризики та прийняти рішення про національну модель оподаткування».

Він наголосив, що ключове завдання — сформувати економічно виважені та здорові умови, які будуть комфортними для всіх.

Нагадаємо, що НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів. В рамках процесу імплементації європейських стандартів в українське законодавство НКЦПФР розробила та презентувала учасникам ринку новий проєкт Закону України «Про інвестиційні фонди».

Раніше ми писали, що в рамках внутрішньої трансформації центрального апарату НКЦПФР було утворено Офіс для забезпечення діяльності регулятора ринків капіталу.

Крім того, НКЦПФР розробила новий документ щодо емісії корпоративних облігацій. Нова редакція передбачає загальне спрощення вимог до пакету документів, що подаються для реєстрації випуску/звіту до Комісії.

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Рубрики: КриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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