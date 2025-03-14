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Енергокомпанія групи NOVA отримала ліцензію на постачання електроенергії

14.03.2025 12:40
Ольга Деркач
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Енергетична компанія групи NOVA — «Нова Енерджі» — отримала ліцензію на постачання електроенергії

Енергокомпанія групи NOVA отримала ліцензію на постачання електроенергії

Енергокомпанія групи NOVA отримала ліцензію на постачання електроенергії Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужбі компанії у своєму Telegram.

«Відтепер «Нова Енерджі» зможе не тільки забезпечувати потреби Нової пошти, а й вийти на відкритий ринок електроенергії», — пишуть у пресслужбі.

Процедура отримання ліцензії тривала близько 2 місяців. Відповідне рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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У квітні 2024 року група компаній NOVA вирішила заснувати нову фірму «Нова Енерджі», яка генеруватиме електроенергію, в першу чергу для власних потреб. Поштовхом до такого кроку стали регулярні удари росії по українських енергооб’єктах. «Нова Енерджі» займатиметься створенням електрики на регулярній основі, зокрема генерованої сонцем та газом.

Нагадаємо, що Нова пошта оголосила про запуск своєї другої сонячної електростанції площею 3000 квадратних метрів. На початку січня цього року Нова пошта запустила СЕС на даху Київського інноваційного терміналу. Вона має потужність 1 МВт та займає 5000 квадратних метрів. Вартість проєкту склала 14 мільйонів гривень, планова окупність становить три роки.

За даними Нової пошти, влітку станції працюватимуть на свою повну потужність та зможуть покрити 100% потреб терміналів в електроенергії у денний чаc.

Раніше ми писали, що Нова пошта приєдналася до програми «Плюси» у застосунку Армія+. Тепер військовослужбовці у відділеннях прифронтових областей можуть відправляти та отримувати документи і посилки до 30 кг лише за 1 гривню. Для цього потрібно згенерувати штрих-код у застосунку.

Крім того, застосунок Нової пошти увійшов до рейтингу найпопулярніших мобільних додатків в Україні у 2024 році та став першим серед українських сервісів.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVA
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