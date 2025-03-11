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Нова пошта планує створити аналог DOGE

11.03.2025 11:40
Ольга Деркач
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Співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк заявив, що компанія проведе аудит процесів та створить департамент ефективності, аналог американському DOGE

Нова пошта планує створити аналог DOGE

Про це він написав у пості на Facebook.

«Прямо зараз, я, як власник Нової пошти, маю серйозний виклик щодо майбутнього нашої компанії. Справа в тому, що ми вирости. Ми перетворилися на величезну компанію з майже 30 000 працівників, з чималим управлінським та адміністративним апаратом», — пише Поперешнюк.

Він наголошує, що для того, щоб зберегти живу компанію, здатну продовжувати генерувати і реалізовувати ідеї, потрібно провести реформу.

«Одна з ідей — створити департамент ефективності компанії, аналог DOGE. Але комерційна компанія це не уряд, де можна звільняти кожного чиновника і буде тільки краще, — додає співвласник Нової пошти. — У бізнесах зазвичай потрібні всі працівники і виявити тих, кого можна звільнити,  без втрат для компанії, дуже складно. Тим паче наше завдання це не стільки скорочення витрат, скільки розширення нашого бізнесу, експансія на інші ринки та інновації, а це ніяк не корелюється із скороченням персоналу».

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Він сказав, що навпаки, компанії важливо зберегти мотивацію команди, інтерес до життя та її розвиток. Тому було вирішено провести аудит процесів, які виконують усі неопераційні працівники, що не торкаються посилок. Планується поділити цих працівників на дві категорії: тих, хто підтримує життєдіяльність компанії, і тих, хто її розвиває та вдосконалює, щоб надати перевагу та ресурси останнім.

«І головне, знайти зайві та шкідливі процеси, від яких варто позбуватися. Важливо прибрати все, що заважає компанії розвиватися та рухатися уперед. Але зусилля цього вартують, бо такі реформи мають перетворити гарну компанію на найкращу», — додав він.

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Рубрики: Нова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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