«Укрфінжитло» хоче залучити іноземні банки для розширення програми єОселя

Приватне акціонерне товариство «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло») розглядає можливість залучення іноземних банків до фінансування державної іпотечної програми єОселя

Про це заявив голова правління компанії Євген Мецгер на пресконференції «Фінансова та соціальна ефективність механізму іпотечного кредитування ВПО», пише Інтерфакс.

«Дуже шкода, що нашими банками-агентами є лише українські банки. Дуже важко залучати іноземні банки. Я про це спілкуюся з Кабінетом міністрів, банківськими асоціаціями, Національним банком. Думаю, нам треба об’єднатися з колегами і спробувати залучити іноземні банки не тільки до збору коштів з українців на накопичувальні рахунки, а й до надання іпотеки», — сказав Мецгер.

За його словами, міжнародні фінансові установи аналізують механізми та підходи, які застосовує «Укрфінжитло», і компанія очікує на їхню позитивну оцінку, що може сприяти залученню додаткових ресурсів у програму.

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Окрім цього, Мецгер сподівається на коригування довгострокової стратегії «Укрфінжитла» та її додаткову докапіталізацію в розмірі 30 млрд грн, яка може відбутися вже цьогоріч.

Як зазначається на офіційному сайті «Укрфінжитло», з моменту запуску програми єОселя нею скористалися 15 998 українських сімей, придбавши власне житло. Загальна сума виданих іпотечних кредитів перевищує 26,1 млрд грн (станом на 14 березня 2025 року).

Нагадаємо, що Кабмін планує розширити програму єОселя. Нова ініціатива сприятиме не лише забезпеченню фермерів житлом, але й розвитку аграрного сектору та соціальній стабільності в сільській місцевості. Вона передбачатиме пільгові кредити під 3% та 7% річних терміном на 20 років для придбання житла, переважно у сільській місцевості.

Раніше ми писали, що з 1 жовтня Укрексімбанк припинив участь у державній програмі іпотечного кредитування єОселя. Він став першим банком, що вирішив вийти з цього популярного проєкту.

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