Кабмін планує розширити програму єОселя

Нова ініціатива сприятиме не лише забезпеченню фермерів житлом, але й розвитку аграрного сектору та соціальній стабільності в сільській місцевості

Міністерство аграрної політики та продовольства спільно з «Укрфінжитло», яка є оператором програми пільгового іпотечного кредитування єОселя, розробляють нову іпотечну програму для працівників аграрного сектору.

Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль на сторінці у Facebook після зустрічі з головою правління «Укрфінжитло» Євгеном Мецгером.

Ця ініціатива стане розширенням програми єОселя. Вона передбачатиме пільгові кредити під 3% та 7% річних терміном на 20 років для придбання житла, переважно у сільській місцевості.

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Пріоритет в отриманні кредитних коштів планують надавати аграріям з прифронтових територій, внутрішньо переміщеним особам та жінкам.

«Наразі розробляємо дорожню карту програми. Визначимо критерії, включаючи категорії учасників, пріоритетні регіони та розмір компенсації першого внеску», — зазначив Коваль.

За його словами, такий крок не лише дозволить забезпечити фермерів житлом, але й посприяє розвитку аграрного сектору та соціальній стабільності в сільській місцевості.

Нагадаємо, Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 20 мільярдів гривень. Кошти від цих облігацій підуть на докапіталізацію державної компанії «Укрфінжитло», яка є оператором програми пільгового іпотечного кредитування єОселя.

Наразі кредити за програмою єОселя видають Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк, BISBANK та Радабанк. Останній долучився до програми у грудні.

Також ми писали, що уряд розширив функціонал програми єОселя, щоб надати молоді більше можливостей для купівлі власного житла. Іпотечні кредити стали вигіднішими, зокрема для молодих українців. Громадяни віком до 26 років можуть отримати іпотеку із початковим внеском всього від 10% вартості житла замість 20% як це було раніше.

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