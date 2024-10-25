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Перший банк припинив участь у програмі єОселя

25.10.2024 10:30
Ольга Деркач
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З 1 жовтня Укрексімбанк припинив участь у державній програмі іпотечного кредитування єОселя. Він став першим банком, що вирішив вийти з цього популярного проєкту, який надавав громадянам можливість отримати пільгові кредити на житло

Перший банк припинив участь у програмі єОселя

Перший банк припинив участь у програмі єОселя Фото: freepik.com

Про рішення щодо припинення компенсації з боку держави та обробки нових заявок за програмою єОселя на сайті банку повідомили коротко. У відповідь на запит Delo.ua, в Укрексімбанку пояснили, що цей проєкт більше не відповідає пріоритетам фінустанови.

«Укрексімбанк — це корпоративний банк. Наш стратегічний пріоритет фокусуватися на фінансуванні, продуктах та послугах для підприємств та організацій, особливо в критично важливих секторах економіки. Станом на 1 вересня 2024 року Укрексімбанк №1 на банківському ринку за обсягом кредитного портфеля юридичних осіб (100,4 млрд грн)», — наголосили в пресслужбі банку.

Щодо програми єОселя в Укрексімбанку зазначили, що їх вихід із проєкту жодним чином не вплине на можливості громадян придбати власне житло. Програму вважають природнім продуктом для банків, які орієнтуються на обслуговування фізичних осіб, додали у фінустанові.

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При цьому банк запевнив, що всі раніше укладені договори залишаються в силі, а їхні умови залишаються незмінними.

«Натомість державний Укрексімбанк зосередиться на пріоритетних для себе і акціонера задачах: фінансування критичних галузей економіки, підвищення ефективності імпорту та експорту, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями», — додали в банку.

Укрексімбанк приєднався до програми єОселя 1 серпня 2023 року, проте за цей час не уклав значної кількості угод — в 100 разів менше, ніж основний учасник програми, Ощадбанк.

До єОселі залучені як державні, так і комерційні банки. Станом на зараз у програмі беруть участь 10 банків, серед яких: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус, Скай банк, Сенс банк, Банк Кредит Дніпро, МТБ банк, Таскомбанк та Bisbank.

Нагадаємо, що Кабмін вніс ряд змін до програми єОселя. Під час нещодавнього засідання Уряд ухвалив деякі зміни до умов програми єОселя. Зокрема, оновлено вимоги до житла, яке можна купити за системою доступної іпотеки.

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Рубрики: БанкиКредитуванняНовини
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