Яку криптовалюту радить купувати Ілон Маск

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Але є одна річ, яка об’єднує цих двох ворогуючих мільярдерів — це їхня давня підтримка криптовалюти та володіння нею. Крім того, обидва дуже серйозно ставляться до токена, який починався як жарт.

Інженери-програмісти Біллі Маркус та Джексон Палмер створили криптовалюту Dogecoin (DOGE) у 2013 році. Вони зробили це, щоб висміяти дикі криптовалютні спекуляції, які домінували на ринку в той час, використовуючи сатиричну силу культури мемів, яка панувала в інтернет-культурі на початку 2010-х років.

Однак, після більш ніж десятирічного перебування в заголовках новин крипторинку, мемкоїн з відкритим вихідним кодом і піринговою мережею p2p більше не є предметом для сміху.

Його цінова історія була пронизана тією ж волатильністю, яку інвестори звикли очікувати від криптовалют, досягнувши п’ятирічного мінімуму в $0,0015 і п’ятирічного максимуму в $0,68, перш ніж зупинитися на ціні близько $0,10 за токен.

Однак, незалежно від того, що ви думаєте про Dogecoin як про довгострокову або спекулятивну інвестицію, мемкоїн перетворився на один з найбільш утилітарних цифрових токенів на ринку.

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Bloomberg нещодавно описав зростання Dogecoin як криптовалюти, що стала популярною для бізнесу, який бажає приймати цифрові токени для реальних платежів.

Але чому всі обирають мемкоїн, а не визнані потужні монети, такі як Bitcoin або Ethereum? Платежі в мережі memecoin відбуваються набагато швидше і коштують набагато менше, ніж у багатьох інших криптовалютах. Хоча вартість транзакцій варіюється, середня комісія в даний час становить близько 0,07 Dogecoin, або менше цента. З іншого боку, транзакції в біткоїнах коштують еквівалент $0,79.

Аналогічно, Dogecoin став криптовалютою, яку обирають для грошових переказів. Люди, які живуть за кордоном, традиційно надсилають готівкові платежі через фінансові роздрібні компанії або міжнародні банки, де комісія може сягати 7%.

Оскільки власники бізнесу вхопилися за потенціал Dogecoin як криптовалюти з найбільш багатообіцяючим реальним потенціалом, знаменитості-мільярдери наслідують їхній приклад.

«Це недорогий спосіб стати частиною неймовірно жвавої онлайн-спільноти», — сказав Кьюбан.

Крім того, нещодавно Маск заявив, що розглядає можливість відновлення Dogecoin як офіційного способу оплати товарів Tesla, яким він був до того, як компанія заборонила криптоплатежі на початку 2024 року.

Нагадаємо, що Ілон Маск представив робототаксі та безпілотний фургон. Tesla офіційно презентувала на своєму заході перші повністю безпілотні транспортні засоби — Cybercab і Robovan.

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За матеріалами: GOBankingRates.