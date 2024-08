Твіт Ілона Маска знову призвів до зростання ціни Dogecoin

Ціна Dogecoin злетіла майже на 6% після того, як Ілон Маск погодився на пропозицію Дональда Трампа

Несподіваний пост зі згадкою про Dogecoin (DOGE) опублікував сьогодні Ілон Маск. Мільярдер і винахідник, який відомий як видатний прихильник Dogecoin, опублікував фотографію, на якій він зображений на посаді керівника в Департаменті ефективності уряду або DOGE, абревіатура, яка також була підкреслена в дописі. Зображення супроводжувала фраза: «Я готовий служити».

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0

— Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024