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Твіт Ілона Маска знову призвів до зростання ціни Dogecoin

20.08.2024 17:00
Олеся Крамаренко
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Ціна Dogecoin злетіла майже на 6% після того, як Ілон Маск погодився на пропозицію Дональда Трампа

Твіт Ілона Маска знову призвів до зростання ціни Dogecoin

Фото: x.com/elonmusk, pngwing.com, freepik.com

Несподіваний пост зі згадкою про Dogecoin (DOGE) опублікував сьогодні Ілон Маск. Мільярдер і винахідник, який відомий як видатний прихильник Dogecoin, опублікував фотографію, на якій він зображений на посаді керівника в Департаменті ефективності уряду або DOGE, абревіатура, яка також була підкреслена в дописі. Зображення супроводжувала фраза: «Я готовий служити».

Цього тижня Дональд Трамп запропонував генеральному директору Tesla посаду у своєму кабінеті або консультативній групі. З цього приводу в іншому сьогоднішньому дописі американського підприємця і з’явився напис DOGE, що звучить як “ідеальне ім’я” для потенційної ролі в уряді.

Після посту Маска ціна Dogecoin зросла на 6%, що призвело до зростання вартості до $0,1055 за монету. Згадка Маска про DOGE додала ажіотажу серед ентузіастів, які вже давно вважають його ключовим прихильником цього мемкоїна. Хоча зростання ціни відповідає загальним ринковим умовам, участь Маска історично відігравала певну роль у розвитку Dogecoin.

Загальне відновлення ринку і пост Маска разом дали DOGE поштовх сьогодні. Неясно, чи продовжиться ця тенденція, але пост є хорошим знаком для інвесторів, які чекали більшої активності. Після періоду затишшя на ринку, пост Маска підняв Dogecoin, додавши імпульс його нещодавньому зростанню і спровокувавши дискусії про його майбутнє.

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск відмовився просувати криптовалюти.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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