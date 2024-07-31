close-btn
PaySpaceMagazine

Ілон Маск відмовився просувати криптовалюти

31.07.2024 15:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Технологічний підприємець Ілон Маск взяв участь у подкасті X Takeover, організованому акаунтом Tesla Owners Silicon Valley. Він відбувся на соціальній медіа-платформі Маска X

Ілон Маск відмовився просувати криптовалюти

Ілон Маск відмовився просувати криптовалюти Фото: unsplash.com, pngwing.com

У цьому подкасті Маск відповів на питання про те, що він думає про Біткоїн зараз, а також про відео на YouTube, де він говорив про Біткоїн два роки тому.

На прохання поділитися своїм нинішнім поглядом на провідну криптовалюту світу, Маск відповів, що він дійсно вважає, що «у Біткоїна і, можливо, деяких інших криптовалют є свої переваги». Технологічний магнат зізнався, що він має слабкість до Dogecoin, тому що йому подобаються «собаки і меми». Однак Маск чітко дав зрозуміти, що не має наміру просувати жодну криптовалюту.

Максимум, що він може зробити, додав він, — це зробити це «в жартівливій формі». Він також сказав, що якщо хтось побачить відео, де він рекламує криптовалюту, то це діпфейк.

Деякі акаунти сприйняли цю заяву як «жартівливу рекламу» DOGE, оскільки почали репостити цю цитату Маска разом з мемами, в яких були використані фрагменти анімаційного фільму «Король Лев».

Цікаве по темі: Ілон Маск заявив, що створить костюм Залізної людини

Генеральний директор Tesla залишається великим шанувальником Dogecoin, як видно з цього подкасту, хоча останнім часом він не писав про це на X. Однак Tesla і SpaceX продовжують приймати DOGE в своїх інтернет-магазинах для оплати товарів, а Маск все ще планує запустити місячну місію DOGE-1.

В останні кілька років, коли Маск набагато частіше писав про монету, його пости змогли підняти ціну DOGE до високого рівня. Але згодом його здатність впливати на ціну монети значно ослабла.

Нагадаємо, що Ілон Маск показав суперкомп’ютер Dojo від Tesla. Ілон Маск повним ходом працює над проєктом суперкомп’ютера Dojo — суперкомп’ютером Tesla, який є спробою конкурувати з суперзіркою у сфері штучного інтелекту (ШІ) Nvidia. Маск заявив, що Tesla повинна «докласти набагато більше зусиль» до Dojo, щоб забезпечити компанію необхідними можливостями для навчання, не покладаючись виключно на Nvidia.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чип Neuralink вживлять в мозок ще одній людині — Ілон Маск

11 аудіокниг, які радить послухати Ілон Маск

Ілон Маск оголосив дати виходу АІ-чатботів Grok 2 та Grok 3

За матеріалами: U.Today.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовиниТехнології
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Worldcoin запустив перевірку Orb ще в одній країні ЄС 31.07.2024

Worldcoin запустив перевірку Orb ще в одній країні ЄС
XRP від Ripple підскочив на 9%: причини 31.07.2024

XRP від Ripple підскочив на 9%: причини
У Goldman Sachs розповіли про майбутній варіант використання Біткоїна 31.07.2024

У Goldman Sachs розповіли про майбутній варіант використання Біткоїна
SEC виключає Solana зі списку цінних паперів 31.07.2024

SEC виключає Solana зі списку цінних паперів
Біткоїн демонструє надмірну волатильність: причини 31.07.2024

Біткоїн демонструє надмірну волатильність: причини
Що чекає на Біткоїн та Ефір після відкату цін: аналіз ринку 30.07.2024

Що чекає на Біткоїн та Ефір після відкату цін: аналіз ринку
Вибір редакції
Всі
Як проходила конференція TechFin Expert Summit 2024: фоторепортаж та коментарі учасників
ТОП статей 31.07.2024

Як проходила конференція TechFin Expert Summit 2024: фоторепортаж та коментарі учасників

 Український стартап Spendbase планує замінити Mercury: інтерв’ю з СМО компанії Максимом Бондаренко
ТОП статей 31.07.2024

Український стартап Spendbase планує замінити Mercury: інтерв’ю з СМО компанії Максимом Бондаренко
Останні новини
Сьогодні  19:00

Worldcoin запустив перевірку Orb ще в одній країні ЄС

 Сьогодні  18:30

Одна з країн Європи вперше випустила цифрові облігації

 Сьогодні  18:00

Україна націоналізувала Мотор-Банк та інші активи Богуслаєва

 Сьогодні  17:41

Як проходила конференція TechFin Expert Summit 2024: фоторепортаж та коментарі учасників

 Сьогодні  17:30

Скільки податків заплатила ОККО за I півріччя 2024

 Сьогодні  17:15

Український стартап Spendbase планує замінити Mercury: інтерв’ю з СМО компанії Максимом Бондаренко

 Сьогодні  17:00

В Україні запустили дашборд з даними щодо судових справ проти бізнесу

 Всі новини
credit link image