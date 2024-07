Ілон Маск відмовився просувати криптовалюти

Технологічний підприємець Ілон Маск взяв участь у подкасті X Takeover, організованому акаунтом Tesla Owners Silicon Valley. Він відбувся на соціальній медіа-платформі Маска X

У цьому подкасті Маск відповів на питання про те, що він думає про Біткоїн зараз, а також про відео на YouTube, де він говорив про Біткоїн два роки тому.

На прохання поділитися своїм нинішнім поглядом на провідну криптовалюту світу, Маск відповів, що він дійсно вважає, що «у Біткоїна і, можливо, деяких інших криптовалют є свої переваги». Технологічний магнат зізнався, що він має слабкість до Dogecoin, тому що йому подобаються «собаки і меми». Однак Маск чітко дав зрозуміти, що не має наміру просувати жодну криптовалюту.

“I'm not going to be promoting crypto—at most, in a joking way. If you see me pumping crypto, it's not me. I do think there's merit in Bitcoin and maybe some other cryptos, and I've sort of got a soft spot for Dogecoin because I like dogs and memes." – Elon Musk, earlier today 😂 pic.twitter.com/l1gs1ZPebH

— Sir Doge of the Coin ⚔️ (@dogeofficialceo) July 29, 2024