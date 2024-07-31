Ілон Маск відмовився просувати криптовалюти

Технологічний підприємець Ілон Маск взяв участь у подкасті X Takeover, організованому акаунтом Tesla Owners Silicon Valley. Він відбувся на соціальній медіа-платформі Маска X

У цьому подкасті Маск відповів на питання про те, що він думає про Біткоїн зараз, а також про відео на YouTube, де він говорив про Біткоїн два роки тому.

На прохання поділитися своїм нинішнім поглядом на провідну криптовалюту світу, Маск відповів, що він дійсно вважає, що «у Біткоїна і, можливо, деяких інших криптовалют є свої переваги». Технологічний магнат зізнався, що він має слабкість до Dogecoin, тому що йому подобаються «собаки і меми». Однак Маск чітко дав зрозуміти, що не має наміру просувати жодну криптовалюту.

“I'm not going to be promoting crypto—at most, in a joking way. If you see me pumping crypto, it's not me. I do think there's merit in Bitcoin and maybe some other cryptos, and I've sort of got a soft spot for Dogecoin because I like dogs and memes." – Elon Musk, earlier today 😂 pic.twitter.com/l1gs1ZPebH — Sir Doge of the Coin ⚔️ (@dogeofficialceo) July 29, 2024

Максимум, що він може зробити, додав він, — це зробити це «в жартівливій формі». Він також сказав, що якщо хтось побачить відео, де він рекламує криптовалюту, то це діпфейк.

Деякі акаунти сприйняли цю заяву як «жартівливу рекламу» DOGE, оскільки почали репостити цю цитату Маска разом з мемами, в яких були використані фрагменти анімаційного фільму «Король Лев».

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Генеральний директор Tesla залишається великим шанувальником Dogecoin, як видно з цього подкасту, хоча останнім часом він не писав про це на X. Однак Tesla і SpaceX продовжують приймати DOGE в своїх інтернет-магазинах для оплати товарів, а Маск все ще планує запустити місячну місію DOGE-1.

В останні кілька років, коли Маск набагато частіше писав про монету, його пости змогли підняти ціну DOGE до високого рівня. Але згодом його здатність впливати на ціну монети значно ослабла.

Нагадаємо, що Ілон Маск показав суперкомп’ютер Dojo від Tesla. Ілон Маск повним ходом працює над проєктом суперкомп’ютера Dojo — суперкомп’ютером Tesla, який є спробою конкурувати з суперзіркою у сфері штучного інтелекту (ШІ) Nvidia. Маск заявив, що Tesla повинна «докласти набагато більше зусиль» до Dojo, щоб забезпечити компанію необхідними можливостями для навчання, не покладаючись виключно на Nvidia.

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За матеріалами: U.Today.