Ілон Маск заявив, що створить костюм Залізної людини

Керівник компанії Tesla Ілон Маск припустив він міг би створити «металевий обладунок» у стилі Залізної людини

Деякі користувачі X попросили голову Tesla посилити свою безпеку після того, як він виступив на підтримку кандидатури Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

«Можливо, настав час побудувати цей літаючий металевий обладунок», — заявив Маск на платформі X, відповідаючи на прохання користувача «посилити» свою безпеку.

«Попереду небезпечні часи», — додав Маск, стверджуючи, що «за останні 8 місяців» вже були спроби замаху на його життя з боку двох осіб в «окремих випадках».

«Вони були заарештовані зі зброєю приблизно в 20 хвилинах їзди від штаб-квартири Tesla в Техасі», — сказав мультимільярдер, не поділившись жодними подробицями.

Коментарі Маска з’явилися після того, як він підтримав Трампа після замаху на життя кандидата в президенти. Маск також пожертвував нерозголошену суму грошей America PAC, комітету, який працює над переобранням Трампа президентом США.

«Я повністю підтримую президента Трампа і сподіваюся на його швидке одужання», — сказав він.

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У Трампа стріляли приблизно через 15 хвилин після того, як він вийшов на сцену на передвиборчому заході у Пенсильванії. Куля пробила йому праве вухо, і його негайно затулили щитом і забрали співробітники Секретної служби. Влада повідомила, що один учасник мітингу був убитий, а двоє глядачів отримали важкі поранення. Нападник, якого застрелили агенти Секретної служби, був ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс з Бетель-Парку (Пенсильванія).

Маск звинуватив Секретну службу в нездатності запобігти стрілянині, заявивши про можливу некомпетентність, після того, як опублікував фотографію, на якій Трампа виводять зі сцени із закривавленим обличчям.

«Крайня некомпетентність або це було навмисно. У будь-якому випадку, керівництво Секретної служби має піти у відставку», — написав він на X.

Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social подякував Секретній службі і висловив співчуття родині загиблого на мітингу.

«Неймовірно, що такий акт може мати місце в нашій країні», – сказав він, додавши, що він залишається «стійким» і «непохитним» після нападу.

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За матеріалами: Yahoo!News.