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Ілон Маск показав суперкомп’ютер Dojo від Tesla

28.07.2024 11:00
Ольга Деркач
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Ілон Маск повним ходом працює над проєктом суперкомп’ютера Dojo — суперкомп’ютером Tesla, який є спробою конкурувати з суперзіркою у сфері штучного інтелекту (ШІ) Nvidia

Ілон Маск показав суперкомп'ютер Dojo від Tesla

Ілон Маск показав суперкомп’ютер Dojo від Tesla Фото: pngwing.com, freepik.com

Генеральний директор Tesla і мільярдер нагадав про Dojo під час телефонного дзвінка зі звітом про прибутки компанії за другий квартал, подвоївши зобов’язання Tesla щодо розробки найсучаснішої системи.

Маск визнав, що він «дуже стурбований» тим, що Tesla не може отримати доступ до графічних процесорів Nvidia найвищого рівня через стрімке зростання попиту на мікропроцесори в технологічному секторі.

Чипи швидко та ефективно виконують складні обчислення для рендерингу зображень та графіки і є ключовими для навчання та розгортання ШІ.

«Я неймовірно вражений роботою Nvidia та можливостями їхнього обладнання, — сказав Маск. — Ми бачимо, що попит на обладнання Nvidia настільки високий, що часто буває важко дістати графічні процесори».

Незважаючи на скарги Маска на те, що чипи Nvidia важко дістати, в червні мільярдер зізнався, що перенаправив $500 млн на ШІ-процесори, призначені для Tesla.

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Маск заявив, що Tesla повинна «докласти набагато більше зусиль» до Dojo, щоб забезпечити компанію необхідними можливостями для навчання, не покладаючись виключно на Nvidia.

«Ми бачимо шлях до того, щоб бути конкурентоспроможними з Nvidia за допомогою Dojo, — сказав Маск. — У нас немає вибору».

Але конкурувати з Nvidia легше сказати, ніж зробити, враховуючи величезну фору компанії в цій галузі. Nvidia працювала над своїми фірмовими чипами роками. Компанія має 10-річну фору у порівнянні з будь-яким іншим виробником чипів у цій галузі. Згідно з червневим звітом CNBC, Mizuho Securities підрахувала, що Nvidia контролює від 70 до 95% ринку чіпів, що використовуються для ШІ.

Після телефонного дзвінка, в якому Tesla повідомила про недосягнення цільових показників прибутку, Маск опублікував фотографії Dojo on X, заявивши, що до кінця цього року в ньому буде еквівалент 8000-ам чипів Nvidia H100

«Ми дійсно повинні змусити Dojo працювати, — сказав Маск. — І ми це зробимо».

Маск позиціонує Tesla як компанію, що займається штучним інтелектом, і розкручує свій Robotaxi.

Нагадаємо, що Ілон Маск заявив, що створить костюм Залізної людини. Маск припустив, що він міг би створити «металевий обладунок» у стилі Залізної людини.

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За матеріалами: MSN.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїTeslaСША
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