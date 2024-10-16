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Компанія Tesla перевела всі свої активи в біткоїнах

16.10.2024 9:40
Олеся Крамаренко
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Компанія Ілона Маска перевела всі біткоїн-активи зі свого публічного гаманця кількома транзакціями, вперше за останні два роки

Компанія Tesla перевела всі свої активи в біткоїнах

Фото: pexels.com

Компанія Tesla Ілона Маска перемістила всі свої біткоїн-активи на суму $760 млн зі свого публічного гаманця, що стало першою транзакцією BTC за останні два роки. Викликала питання причина цих переказів, оскільки потенційний продаж такої кількості монет може суттєво вплинути на ринок. Однак існує ймовірність того, що компанія переміщує їх з метою безпеки.

Tesla перевела $760 мільйонів з біткоїн-гаманця

Дані Arkham Intelligence показують, що автомобільна компанія перевела всі свої активи в BTC на суму $760 млн зі свого поточного гаманця кількома транзакціями. Перші три великі транзакції — $75,18 млн, $76,08 млн і $77,16 млн — відбулися з близькими інтервалами.

Tesla відправила $75,18 млн на анонімний гаманець (1Gxup…Zo2XM), а $76,08 млн і $77,16 млн — на 1D6Vh…NsLvn. Незабаром після цього компанія перевела решту біткоїнів з публічного гаманця на кілька інших гаманців.

Переказ BTC на суму $39,82 млн відбувся на анонімний гаманець (1G5kZ…hGW8W). Потім автовиробник переказав $31,92 млн на інший анонімний гаманець (1Phab…Vr6Vj). На цей же гаманець компанія відправила $56,76 млн. Тим часом гаманець 15RdK…MjGER отримав $86,18 млн і $60,55 млн від компанії Ілона Маска двома окремими транзакціями.

Здійснивши ці транзакції, компанія перевела $56,30 млн на гаманець 1E8E3…VaTWm. 1MGM8…LxSje також отримав частину запасів біткоїнів Tesla в результаті дев’яти транзакцій. Tesla також перевела $102,36 млн на гаманець 1CJRc…Tbwev за одну транзакцію.

Пояснення переказів біткоїнів

Tesla, можливо, перевела ці біткоїни з метою розподілили їх між кількома холодними гаманцями. Це зроблено для того, щоб уникнути концентрації всіх своїх запасів BTC в одному місці та зробити їх менш вразливими до злому або порушення безпеки.

Якщо ж вони мають намір продати їх, то, швидше за все, зроблять це позабіржово, щоб уникнути значного впливу на ринок, особливо з урахуванням того, що ціна Біткоїна зараз має тенденцію до зростання.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниTesla
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